Archeologové objevili nejstarší jeskynní malbu světa, je stará 45 tisíc let

Namalované prase měří 136 na 54 centimetrů a nad ním jsou dva obrysy lidských rukou. Podle vědců jsou na stejné stěně dvě další prasata, ta se však zachovala jen částečně.

Archeologové výjev nalezli v jeskyni Leang Tedongnge v odlehlém údolí jihozápadního ostrova Sulawesi. Jde zároveň o nejstarší důkaz, že oblast už od pradávna obývali lidé.

„Lidé, kteří to udělali, byli plně moderní, stejní jako my, měli veškerou kapacitu a nástroje k tomu, aby namalovali cokoli, co se jim líbilo,“ říká Maxime Aubert, jeden ze spoluautorů studie a specialista na datování maleb.

Odborník na malbě našel usazený kalcit a pomocí radiouhlíkové metody určil, že usazenina je 45 tisíc let stará. Umělecké dílo pod ním je proto nejméně stejně staré.

„Ale může být mnohem starší, protože naše metoda určí stáří jenom u kalcitu,“ dodal Aubert.

Aby pravěcí umělci vytvořili obrysy dlaní, museli je přiložit na stěnu jeskyně a pak na ně plivat pigment. Výzkumníci proto doufají, že se jim ze stěny podaří odebrat vzorky slin a z nich zjistit DNA.

Ačkoli je prase ze Sulawesi dosud nejstarším nalezeným figurálním uměním, nejde o nejstarší lidmi vytvořené výtvarné dílo. Za to archeologové považují malůvku nalezenou na malém úlomku kamene v Jihoafrické republice. Odhadují, že je zhruba 73 tisíc let stará.