Děti chráníme před neschopnými politiky, odbyli Lipavského v Maďarsku

„Mrzí mě, že se Česko nepřipojí k evropské žalobě proti maďarskému anti-LGBTQI+ zákonu,“ uvádí na Twitteru Lipavský. Zároveň zdůrazňuje, že vládní strana Piráti, kterých je součástí, na toto téma nehodlá rezignovat.

Podle stanoviska Evropské komise maďarská novela, jež zakazuje vyobrazování LGBTQI+ komunity a témat s ní spojenou mezi nedospělou mládeží, tuto skupinu diskriminuje.

Český ministr zahraničí Lipavský se domnívá, že skutečným ohrožením pro děti není vyobrazování komunity v knihách či na obrazovkách televizorů, ale „umělé vzbuzování nenávisti nebo zamlčování informací“, ke kterým podle něj zákon vede.

Jan Lipavský @JanLipavsky Mrzí mě, že se Česko nepřipojí k evropské žalobě proti maďarskému anti-LGBTQI+ zákonu. My v @PiratskaStrana ale nehodláme na toto téma rezignovat. Děti neohrožuje vidět takové postavy v TV nebo knížkách. Ohrožuje je umělé vzbuzování nenávisti nebo zamlčování informací. oblíbit odpovědět

„Ruce pryč od maďarských dětí,“ začíná svůj čtvrteční příspěvek maďarský náměstek ministra zahraničí Menczer a adresuje ho Lipavskému.

„Tyto postavy jsou pro děti nebezpečné, taková je realita,“ zdůvodňuje podstatu zákona na Facebooku.

„Děti jsou zranitelné a nedokážou se bránit. Musíme je chránit my. Chránit je před propagandou LGBTQ! Viděli jsme hrozné příklady, takže musíme zajistit, aby se neopakovaly,“ píše Menczer a komunitu označuje za pedofilní.

„Děti musíme chránit i před nekompetentními politiky, kteří si neuvědomují nebezpečí,“ pokračuje.

„To, co se děje v českých školkách a školách, je věcí Čechů, mně do toho nic není. Není ani moje věc, jak vychovává své dítě Jan Lipavský - pokud nějaké má. Je dobré, aby český ministr zahraničí věděl, že v Maďarsku záleží jen na rozhodnutí maďarského lidu, a Maďaři se jasně rozhodli, že děti je třeba chránit. My Maďaři jsme pro své děti schopni všeho, a čím více lidí proti nám pojede v duhovém rychlíku, tím budeme silnější,“ odpovídá Lipavskému.

„My své děti ochráníme!“ zakončuje.

Menczer Tamás Csehország külügyminiszterének: el a kezekkel a magyar gyerekektől!



A cseh külügyminiszter, Jan Lipavsky ezt írta:



„Sajnálom, hogy Csehország nem csatlakozik a magyar LMBTQI-ellenes törvény elleni európai perhez. De nekünk, a Kalózpártban nem áll szándékunkban feladni ezt a témát. A gyerekeket nem fenyegeti, ha ilyen karaktereket látnak a tévében vagy a könyvekben. A gyűlölet mesterséges szítása vagy az információk elhallgatása fenyegeti őket.” 357 53

Žalobu proti maďarskému „Anti“ LGBTQI+ zákonu podpořilo dosud deset zemí Evropské unie. Evropská komise se domnívá, že novela podněcuje nenávist proti komunitě a spojuje ji s pedofilií na základě genderové identity a sexuální orientace. Z tohoto důvodu se obrátila k soudu.