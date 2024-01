Putin spoléhá na Trumpa. Ani on však na Ukrajině pole nevyklidí, říká Lipavský

Už od začátku ruské invaze na Ukrajině zaznamenala naše diplomacie několik ostrých výpadů ze strany Ruska vůči České republice. „Mě to nepřekvapilo. Tohle je součástí ruské kuchařky, jak vést informační válku. A je to něco, co známe již od dob Sovětského svazu. Své nepřátele se touto propagandou snaží rozložit, zmást, vnitřně rozhádat a v tom informačním chaosu udělají to, z čeho mají vlastní prospěch.“

Výpady Ruska proti ČR

„Česko je na podobné dezinformační a propagandistické útoky připraveno. Máme na to i specializované pracoviště na ministerstvu zahraničních věcí, které tyto aktivity sleduje. A my poté víme, jak na to reagovat,“ pokračuje Lipavský.

„Takže když si nás chtěla Moskva předvolat na kobereček před Radu bezpečnosti OSN, tak jsme jim ukázali, že jsme sebevědomý stát. Mysleli si, že jim tam budeme dělat nějakou stafáž, ale to jsme odmítli,“ konstatuje ministr.

Jan Lipavský tehdy prohlásil: „Až bude chtít Rusko na půdě Rady bezpečnosti řešit stažení svých okupačních vojsk, rádi dorazíme.“ Podle něj to ale nebyla pouze ironická, ale i sebevědomá slova.

„Myslím, že Rusové zkouší, co jim projde,“ říká ministr. „Hledají různé cíle, není to jen Česko, ale mají v ústech neustále i Londýn, Washington nebo Berlín. Ale není to nějak sofistikované. Oni prostě plácají páté přes deváté. A když stálý člen Rady bezpečnosti, jaderná velmoc, začne pronášet agresivní výroky na adresu vaší země, tak se každý zamyslí, proč se to děje. A my proto musíme být v komunikaci aktivní.“

Má se jednat o míru?

Jan Lipavský se poté vyjádřil k tomu, zda nenastal čas na mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem. Loni k tomu vyzvala například iniciativa Mír a spravedlnost, kterou podepsalo několik známých osobností v čele s Matějem Stropnickým a exministrem zahraničí Janem Kavanem.

Ministr zahraničí si myslí, že Rusko dlouhodobě mír ve skutečnosti nechce. Pro něj je dlouhodobým cílem konfrontace se Západem. „Okamžitý mír by v tuto chvíli byl pro Rusko pouhou přestávkou.“

„Samozřejmě, pokud Ukrajina a Rusko najdou společnou řeč a budou schopni zasednout k jednacímu stolu a domluvit se na míru, tak nás k tomu vlastně ani nepotřebují. Ale problém je v tom, že Rusko dnes odmítá hovořit o míru. Přesněji, hovoří o něm za naprosto absurdních podmínek,“ připomíná ministr Lipavský.

Konflikt podle Lipavského určitě rozhodnut není. Západ musí i nadále Ukrajinu vojensky podporovat. V opačném případě hrozí Kyjevu porážka a Rusko by mohlo Ukrajinu pohltit, což by představovalo pro demokratickou Evropu vážnou bezpečnostní hrozbu.

„Na obou stranách probíhá masivní příprava nové ofenzívy. Vidíme také, že je to souboj zbrojních kapacit, válka průmyslů. Na jedné straně vůle pokračovat ze strany Ukrajiny a bránit se s pomocí Západu, a naopak ze strany Ruska pokračovat v nekonečných bojích, při kterých umírají stovky lidí denně.“

„Ale i tento konflikt má dynamiku,“ dodává ministr. „Můžeme například vidět, že se Ukrajině podařilo otevřít námořní koridory Černým mořem do přístavu v Oděse, což má významný ekonomický dopad na fungování Ukrajiny. To je třeba to, co se změnilo v letošním roce.“

Trump a Ukrajina

Snahou Ruska je podle Lipavského zničit ukrajinskou státnost. „Pokud bude Západ unavený, klopýtne a nedoběhne, budeme problém řešit mnohem blíže našim hranicím, protože budeme sousedit s poraženou, pravděpodobně částečně okupovanou Ukrajinou, decimovanou ruským vlivem. Imperiální plány Ruska zůstávají pořád stejné.“

Jan Lipavský se poté vyjádřil k tomu, co by pro konflikt na Ukrajině znamenalo vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách. Podle něj je stále pravděpodobnější, že se bude ve volbách opakovat souboj z roku 2020: Biden proti Trumpovi.

S ohledem na průběžné průzkumy lze podle ministra předpokládat, že Donald Trump má skutečně reálnou šanci na návrat do Bílého domu. „Celé je to samozřejmě zpolitizované. Američané si sami rozhodnou a já určitě nebudu říkat, jestli fandím jednomu nebo druhému.“

„Ale je tedy skutečně zapotřebí poslouchat, co Donald Trump a republikáni ve svých projevech říkají. Hodně mluví o Číně, hodně mluví o tom, že Evropa musí být samostatnější. Kritizují to, že evropské země dlouhodobě přispívají málo do své vlastní obrany,“ uvažuje ministr zahraničí.

Evropa se má o Ukrajinu postarat sama

Možná bychom se mohli podle Lipavského dočkat od Trumpa i výroků, že se máme jako Evropa o Ukrajinu postarat sami. „Na druhou stranu, jedna věc je předvolební rétorika a druhá věc je potom reálně sedět v Bílém domě,“ upozorňuje ministr zahraničí.

„Existují názory, že některé chyby již Donald Trump nebude opakovat a že bude důslednější. Takže sám jsem zvědavý. V zahraniční politice obecně platí, že musíte být připraven na všechny varianty, tedy i my musíme být seriózně připraveni na variantu s Bidenem, i s Trumpem,“ míní Lipavský.

Podle něj Putinův režim spoléhá na to, že kdyby vyhrál Trump, bude to pro Rusko na Ukrajině jednodušší. „Ale já bych se divil, kdyby Spojené státy lehce vyklidily pole. Myslím si, že situace bude komplikovanější. Ale uvidíme, čeho se dočkáme. To se těžko předvídá a my si na to děláme různé analýzy a určitě to budeme velmi bedlivě sledovat,“ uzavírá ministr.

Bude mít Česko brzy svého velvyslance v Moskvě? A víme už, kdo by to měl být? Jak ovlivňují veřejné mínění v Česku ruské dezinformační farmy? A které zbraně teď Ukrajina potřebuje? I na to odpovídal Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský z Pirátské strany v Rozstřelu.