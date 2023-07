Trump prozradil recept na okamžitý mír. Ještě víc zbraní Ukrajině

Trump opakovaně tvrdil, že pokud by byl v úřadu, k válce by nedošlo. Tvrdil též, že by válku dokázal vyřešit do 24 hodin. Nikdy ale neprozradil konkrétní plán. „Neřeknu vám to, protože tím bych pravděpodobně přišel o možnost to uskutečnit,“ ospravedlňoval své mlčení.

Nyní ale odhalil, jakým způsobem by postupoval. „Znám Zelenského velmi dobře a znám též Putina velmi dobře, dokonce ještě lépe. A mám velmi dobrý vztah s oběma. Řekl bych Zelenskému: takhle ne. Musíte udělat dohodu,“ řekl Trump v rozhovoru pro stanici Fox News.

„Řekl bych Putinovi, pokud neuzavřeš dohodu, dáme jim toho hodně. Dáme Ukrajině víc, než kolik kdy měli, pokud budeme muset. Měl bych uzavřenou dohodu během jednoho dne. Jednoho dne,“ chlubil se Trump.

Nejnebezpečnější čas v našich dějinách

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nedávno Trumpovy proklamované schopnosti uzavřít dohodu zpochybnil. „Pokud mluvíme o ukončení války za cenu Ukrajiny, jinými slovy za vzdání se našeho území, v takovém případě (současný americký prezident Joe) Biden by mohl ukončit válku v pěti minutách. Ale my bychom nesouhlasili,“ rýpl si do amerického exprezidenta, který s oblibou útočí na svého nástupce.

Trump v rozhovoru o Bidenovi prohlásil, že není vhodným člověkem na jednání s „ostrými, tvrdými a obecně zákeřnými“ světovými státníky, kteří jsou „na vrcholu své hry“. „Máme člověka, který nemá ponětí, co se děje. Je to nejnebezpečnější doba v dějinách naší země,“ řekl Trump.

Poté, co Biden schválil poslání 3 tisíc amerických rezervistů do Evropy, Trump reagoval varováními před „eskalací“ a „třetí světovou válkou“. Šéfa Bílého domu zkritizoval též za poslání kazetové munice na Ukrajinu. Podobnou rétoriku užívá ruský exprezident a nyní místopředseda Bezpečnostní rady Ruska Dmitrij Medveděv.

Trumpovské křídlo v republikánské straně patří mezi největší odpůrce vojenské pomoci Ukrajině. Sám Trump se zdráhal říci, zda si přeje vítězství Kyjeva. Podle svých slov touží po tom, aby přestali umírat Ukrajinci i Rusové.

Johnson Trumpovi věří

Trumpa čelícího podezřením z proruských postojů se zastal bývalý britský premiér Boris Johnson. „Myslím si, že je důležité připomenout někomu jako je Donald Trump, že ve skutečnosti hrál důležitou roli,“ řekl v nedávném rozhovoru pro podcast One Decision. „Nezapomeňte na to, kdo první poslal javeliny. Byl to Donald Trump.“

USA v roce schválily prodej protitankového systému Javelin Ukrajině. Podle expremiéra právě tento krok USA povzbudil Londýn, aby Kyjevu též poslal své bojové systémy. Trump nicméně další vojenskou pomoc zablokoval před schválením Kongresem. Údajně tak učinil proto, že Zelenskyj mu nechtěl vyhovět ohledně žádosti o vyšetřování Bidenova syna Huntera, který působil v ukrajinské společnosti. Trump kvůli kontroverznímu kroku čelil impeachmentu.

Johnson je přesvědčen, že pokud by se Trump stal znovu prezidentem, Ukrajinu by v jejím boji proti Rusku podpořil. „Velké geopolitické důvody pro pokračující americkou pomoc Ukrajině převálcují kohokoliv, kdo bude v Bílém domě,“ dodal.