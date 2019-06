Netanjahu na Golanech postavil novou osadu. Pojmenoval ji Trumpův vrch

Americký prezident Donald Trump 25. března uznal svrchovanost Izraele nad částí Golanských výšin, které židovský stát dobyl na Sýrii během šestidenní války v roce 1967 a v roce 1981 je anektoval. Tuto anexi však mezinárodní společenství neuznává.



„Golany jsou a navždy zůstanou izraelské,“ prohlásil Netanjahu podle agentury AFP a ocenil Trumpa jako „velkého přítele Izraele, který přijal rozhodnutí, která nikdy dříve nebyla přijata“.

Na místě zatím žijí čtyři rodiny osadníků. Název osady odhlasovala vláda, která se pro tuto příležitost sešla ve stanu na severu Golanských výšin, a to za přítomnosti amerického velvyslance Davida Friedmana. Diplomat výstavbu osady pojmenované po Trumpovi označil za „zaslouženou, ale vysoce ceněnou“.

Friedman již dříve v červnu uvedl, že Izrael by mohl anektovat části Západního břehu Jordánu. „Za některých podmínek má Izrael právo ponechat si některé –pravděpodobně nikoli všechny – části Západního břehu Jordánu,“ citoval velvyslance americký deník The New York Times.

„Trumpův vrch“ je v krátké době již druhým politicky nabitým místem v zahraničí, které ponese jméno amerického prezidenta. Minulý týden podepsal polský prezident Andrej Duda se svým americkým protějškem dohodu o postavení armádního komplexu pro tisíc amerických vojáků na území Polska. Nová základna se bude jmenovat Fort Trump (psali jsme zde).



Na anektované části Golanských výšin žije 23 tisíc drúzů, což je arabsky hovořící muslimská menšina žijící rovněž v Sýrii a Libanonu, a asi 25 tisíc židovských osadníků. Na Západním pobřeží Jordánu žije asi 2,8 milionu Palestinců a 400 tisíc židovských osadníků.

Izrael od války v roce 1967 také okupuje Západní břeh Jordánu. V tamních osadách žije přes 400 tisíc Židů. Jejich výstavba je však z hlediska mezinárodního práva a OSN nelegální, protože Západní břeh je taktéž Izraelem okupované území.

Svrchovanost Izraele nad Golanskými výšinami uznal Trump 25. března 2019: