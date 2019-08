Žádný můj předchůdce neudělal pro Izrael tolik co já, řekl Trump

6:24 , aktualizováno 6:24

Žádný jiný americký prezident toho podle současného šéfa Bílého domu neudělal pro Izrael tolik, co on. Donald Trump to řekl v reakci na dotaz, který se týkal jeho dřívějšího výroku o amerických židech.