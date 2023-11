Hamás jsou řezníci svobody, utahuje si izraelská satira ze západních zpráv

„Devětatřicet dní poté, co bojovníci za svobodu Hamásu pokojně zaútočili na Izrael, přinášíme exkluzivní rozhovor s jeho vůdcem Jahjou Sinvárem,“ říká na úvod skeče izraelská herečka v roli moderátorky BBC.

Muž představující Sinvára ji obratem doplní. „Byli mezi nimi také násilníci a řezníci svobody,“ podotkl s odkazem na 7. října, při němž Hamás na jihu Izraele zavraždil na 1 200 lidí včetně seniorů a dětí. Dalších 240 lidí ozbrojenci odvlekli do Pásma Gazy jako rukojmí.

ארץ נהדרת @Eretz_Nehederet Hamas leader Yahya Sinwar׳s exclusive interview on BBC https://t.co/KALi1gNWlH oblíbit odpovědět

„Situace v Gaze je hrozná. Všichni nevinní civilisté utíkají z města, takže jsme zůstali bez ochrany. Bez lidských štítů. Je to tak nespravedlivé. A našim nemocnicím, školám, všem došly rakety. Jak máme takhle zabíjet Židy? Prosíme svět, potřebujeme příměří,“ pokračoval Sinvárův imitátor.

„Jsme unavení, potřebujeme přestávku. Nezapomínejte, že jsme začali o den dříve než Izraelci,“ dodal, zatímco se za ním začal ozývat dětský pláč. Ten vůdce Hamásu přiřkl unesenému izraelskému dítěti. „Chápu správně, že je tam izraelské dítě, které vás mučí nedostatkem spánku a okupuje váš domov? To je tak nespravedlivé,“ opáčí v satiře moderátorka BBC.

Izraelci po útoku Hamásu zahájili masivní bombardování Pásma Gazy, na které navázala pozemní operace izraelské armády. Cílem akce je likvidace Hamásu a záchrana rukojmích. Podle palestinských úřadů kontrolovaných Hamásem zemřelo v Pásmu Gazy přes 11 tisíc lidí.

Není to poprvé, co si show Eretz Nehederet vzala na mušku BBC. Před měsícem odvysílala díl, ve kterém si utahovala z jejího zpravodajství o výbuchu v nemocnici A-Ahlí v Pásmu Gazy, jenž Izrael a USA přičetly vadné palestinské raketě vypálené na izraelské území. Některá zahraniční média, včetně BBC, ale záhy po incidentu převzala tvrzení Hamásu, podle kterého na místo cíleně útočila izraelská armáda.

„Tohle video jsme dostali od Hamásu, nejvěrohodnější teroristické organizace na světě,“ říká ve scénce moderátorka BBC, zatímco za ní ční nápis „milujeme Hamás“. Poté, co do studia dostane zprávu, že podle Washingtonu může za explozi Hamás, pokračuje ve svém narativu. „Pořád je to vina Izraele, protože jeho blokáda zabránila Hamásu získat funkční rakety,“ zaznělo ve skeči.

Představitelé izraelského kabinetu BBC od rozhoření současných bojů s Hamásem kritizují, že šíří propagandu radikálů. Vadí jim i to, že BBC odmítla ve svých zprávách nazývat členy Hamásu teroristy, přestože Západ hnutí označuje za teroristickou organizaci. „Terorismus je přehnané slovo. Není úkolem BBC říkat lidem, koho mají podporovat a koho odsuzovat - kdo jsou ti dobří a kdo ti špatní,“ napsal redaktor BBC John Simpson.