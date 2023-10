Za výbuchem nemocnice v Gaze nejsme, opakuje Izrael. Ukázal záběry z dronu

Izraelské zpravodajské služby podle mluvčího izraelské armády Daniela Hagariho rovněž disponují odposlechem, na kterém se dva zástupci Hamásu baví o vadné raketě Islámského džihádu, jež nemocnici zasáhla.

Při úterním výbuchu podle zdravotnických úřadů v oblasti, kterou Hamás ovládá, zahynulo 500 Palestinců. Tuto bilanci ale Izrael zpochybňuje. Hamás podle Hagariho počet mrtvých vědomě nadsazuje.

„Podle našich zpravodajců Hamás zhodnotil zprávy o explozi, pochopil s naprostou jistotou, že šlo o selhání rakety Islámského džihádu a rozhodl se zahájit globální mediální kampaň, aby zastřel, co se doopravdy stalo. Zašli i tak daleko, že nadsadili počet mrtvých,“ řekl ve středu Hagari podle listu The Times of Israel.

Zveřejněné záběry z dronu izraelská armáda doprovází vysvětlením, že její vzdušné údery po sobě zanechávají kráter, který u nemocnice Al-Ahlí chybí. Požár na přilehlém parkovišti a úlomky munice na okolních, převážně neporušených budovách podle Izraelců podporují závěr, že explozi způsobila vadná raketa, kterou se pokusil odpálit palestinský Islámský džihád z prostoru hřbitova za nemocnicí.

Armádní mluvčí uvedl, že za posledních 11 dní bylo z Gazy odpáleno asi 450 raket, které selhaly a dopadly na jiné místo v enklávě, aniž by se dostaly přes hranici s Izraelem.

Zásah nemocnice vyvolal protesty na Blízkém východě. Demonstranti se sešli před velvyslanectvím USA v libanonském Bejrútu nebo ambasádami Francie a Británie v íránském Teheránu. V jordánském Ammánu se tisíce protestujících pokusily dostat k izraelskému velvyslanectví. Demonstrace byla hlášena také z tureckého Istanbulu či iráckého Bagdádu.

Jordánsko po zásahu nemocnice zrušilo na středu plánovaný summit s USA, Egyptem a Palestinci. Měl se ho zúčastnit také jordánský král Abdalláh II. a americký prezident Joe Biden, jenž je nyní na cestě do Izraele.

Biden chce v Izraeli klást „tvrdé otázky“

Bílý dům ve středu uvedl, že Biden chce izraelským představitelům během své návštěvy položit i tvrdé otázky. Ptát se ale bude jako skutečný přítel Izraele, podotkl mluvčí John Kirby. Podle něho se chce Biden dozvědět více o cílech a plánech Izraele pro příští dny a týdny. Očekává se, že Izrael zahájí pozemní operaci v Pásmu Gazy.

O humanitární situaci v tomto úzkém pobřežním pásu, kde na území menším než Praha žije 2,3 milionu Palestinců, se Biden s izraelskými činiteli chce také bavit. Kirby věří, že se do oblasti, která je teď prakticky odříznutá od světa, brzy podaří dostat humanitární pomoc.

V Izraeli se Biden setká také s rodinami obětí útoku Hamásu ze 7. října, jenž si vyžádal 1 400 životů, většinou civilistů, a odstartoval současné boje. Izraelská armáda v odvetě za tento úder bombarduje Pásmo Gazy. Nálety, které podle izraelské vlády cílí na pozice Hamásu, si už vyžádaly 3 000 obětí.

Světoví lídři žádají vyšetření výbuchu

„Jsem zděšen záběry tohoto výbuchu v nemocnici v Gaze. Byli zraněni a zabiti nevinní civilisté. Naše myšlenky jsou s rodinami obětí,“ uvedl německý kancléř Olaf Scholz. Zároveň vyzval k důkladnému vyšetření. Scholz má ve středu jednat v Egyptě, v úterý se v Izraeli setkal mimo jiné s premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Zásah nemocnice odsoudil i francouzský prezident Emmanuel Macron, litoval ztráty mnoha palestinských životů. „Nic nemůže ospravedlnit útok na nemocnici. Nic nemůže ospravedlnit cílený útok na civilisty,“ uvedl Macron a zdůraznil, že incident musí být prošetřen.

Šéfka Evropské komise von der Leyenová prohlásila, že zásah nemocnice je neomluvitelný a viníci musí být hnáni k odpovědnosti. Po vyšetření věci a „ochraně nevinných civilistů v Pásmu Gazy“ volá i britský ministr zahraničí James Cleverly.