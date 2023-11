„Jsem fluidně rasistický.“ Parodie na propalestinské levičáky baví internet

Válka v Izraeli Sledovat další díly na iDNES.tv

„Vítáme všechny, včetně komunity LGBTQH,“ provolává moderátorka Keley v izraelské komediální show Eretz Nehederet. „H?“ diví se její kolega. „No přeci jako Hamás,“ vysvětluje a kolega se do satiry zapojuje: „Jasně, totálně sympatizuji s Hamásem, je to teď velmi moderní.“ A na adresu „sionistické propagandy“, kterou se nenechá oklamat, argumentuje svým vzděláním v oboru „postkoloniální astrologie“.

Oba přidávají znělku typickou pro všechna jejich videa. „Od řeky k moři, Palestina bude volná“. A doplňují, že rozhodně nejsou antisemité. „Jsem fluidně rasistický,“ vtipkuje moderátor.

Moderátorská dvojice satirického vystoupení Columbia Untisemity dále imituje rozhovor s ozbrojencem Hamásu, kterého označuje jako BFF – „nejlepší bojovník za svobodu“.

„Jste tak přívětiví a vstřícní. Takže Shukran! A jste také vítáni, pokud přijedete sem do Ameriky,“ provolávají moderátoři muže, který paroduje teroristu.

Welcome to Columbia Untisemity pic.twitter.com/VlkNZLBUNW — ארץ נהדרת (@Eretz_Nehederet) November 5, 2023

„Přijdeme, nejprve skoncujeme s Izraelem a pak je na řadě Amerika,“ odpovídá terorista s obličejem zahaleným do šátku palestina. „Výborně,“ odvětí moderátorka tetelící se předstíraným blahem.

„Ano, bude to bomba,“ přikyvuje zahalený muž. A přisazuje si i druhý moderátor: „Nemůžeme se dočkat, bude to jistě velmi multikulturní,“ a naráží tak na nesnášenlivost Hamásu vůči LGBTQ+ komunitě.

„Nebudu se ani obtěžovat tě zabít, je to akorát ztráta nábojů,“ dodává ještě směrem k moderátorovi s modrými vlasy terorista. Ten vtipně reaguje slovním spojením přisuzovaným až toxické pozitivitě, tedy „good vibes only“. Následuje dojemné rozloučení a na moderátorčino „bye“ teroristova odpověď „die“.

Video kolující na sociálních sítí sklízí pozitivní ohlasy. „Bylo by to vtipnější, kdyby to nebyla děsivá pravda,“ reagují zase někteří s odkazem na aktuální válečný konflikt na Blízkém východě.

O PR kampani skrz sociální sítě už ale informovalo izraelské ministerstvo zahraničí dříve. „Boj na sociálních sítích a ovlivňování mezinárodního veřejného mínění jsou během války klíčové. Svět musí porozumět tomu, že izraelský boj je zápas světla proti temnotě, život milující kultury proti přízemním teroristům,“ háji se.