V Izraeli schválili část kontroverzní reformy, lidé v ulicích opět protestují

Izraelský parlament v úterý ráno schválil v prvním čtení návrh zákona, který je součástí kontroverzní justiční reformy a omezí pravomoci nejvyššího soudu. To vyvolalo další protesty. Lidé vyšli do ulic, demonstranti blokují i dálnici do Jeruzaléma a zapalují pneumatiky. Policie několik lidí zatkla. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu musel v březnu kvůli masivním protestům reformu odložit.