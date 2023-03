Netanjahu štve čím dál víc Izraelců, kvůli korupci nesmí řešit reformu justice

Podle prokurátorky Gali Baharavové-Miaraové se ze strany Netanjahua jedná o protiprávní jednání s ohledem na to, že premiér aktuálně čelí obviněním z korupce. Proti návrhu justiční reformy lidé v Izraeli demonstrují od začátku letošního ledna, policie proti nim používá i vodní děla a desítky protestujících zatkla.

Návrh soudní reformy představený v lednu dává vládě větší vliv na jmenování soudců a omezuje pravomoce Nejvyššího soudu.

„Právní situace je jasná: musíte se zdržet jakékoli účasti na opatřeních k reformě soudního systému, včetně obsazení výboru pro jmenování soudců, protože účast na nich by představovala střet zájmů,“ uvedla Baharavová-Miaraová v dopise, který premiérovi odeslala.

Podle státní zástupkyně je Netanjahuovo prosazování justiční reformy v rozporu s dohodou o střetu zájmů, která mu zakazuje provádět změny v izraelském soudním systému, zatímco je souzen ve třech případech korupce. Baharavová-Miaraová varovala izraelského premiéra již dříve, aby nezasahoval do snah své koalice o prosazení justiční reformy.

Izraelský parlament rovněž ve čtvrtek schválil zákon, který výslovně blokuje možnost Nejvyššího soudu nařídit premiérovi aby odstoupil. V současné vládnoucí koalici jsou mimo jiné také krajně pravicové a ultraortodoxní strany.

Krátce po Netanjahuově čtvrtečním projevu byly v Tel Avivu obnoveny protesty, lidé při nich zablokovali některé silnice a skandovali protivládní slogany. Policie k rozehnání nespokojenců použila také vodní dělo.

Podle organizátorů protestů budou následující shromáždění proti soudní reformě intenzivnější. Další velké demonstrace jsou plánované na sobotu, což bude již dvanáctý víkend v řadě.

Do protestů se hodlají zapojit i elitní piloti

Nevole se patrně také stupňuje mezi rezervisty izraelského letectva. Přibližně 200 rezervních pilotů podle izraelských médií informovalo své jednotky, že se nedostaví k pravidelnému každotýdennímu výcviku příští týden, na kdy Netanjahu avizoval schválení části justiční reformy.

List The Times of Israel (TOI) píše, že nedostavení se k výcviku bude znamenat, že tito piloti nebudou moci létat na misích. Podle 12. kanálu se jedná i o piloty bojových letounů, včetně některých velmi vysoce postavených příslušníků letectva, kteří se zapojují do misí, jež Izrael oficiálně nepřiznává. Vývoj podle TOI vyvolal obavy bezpečnostního establishmentu z narušení operačních schopností armády.