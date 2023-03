V Izraeli se stupňují protesty proti Netanjahuovi, znemožnily mu odlet ze země

Navrhovaná reforma by vládě dala větší vliv na jmenování soudců a omezila by pravomoce Nejvyššího soudu. Navzdory kritice z mnoha stran zahájila Netanjahuova vláda v únoru její schvalování.

„Jsem opravdu zděšena z toho, co se tady teď děje, a to nejmenší, co mohu udělat, je jít ven a vyjádřit svůj názor,“ uvedla jedna z tisíců protestujících v Tel Avivu.

Proti demonstrantům, kteří blokují silnice, minulý týden zasáhla policie i vodními děly a zábleskovými granáty. Několik protestujících zatkla.

Ze středy na čtvrtek přeložil kvůli demonstracím jednání s izraelským ministrem obrany Joavem Galantem americký ministr obrany Lloyd Austin. Ten má do Izraele přiletět odpoledne, s Galantem a Netanjahuem bude kvůli zablokovaným silnicím jednat přímo na letišti místo původně plánovaného setkání v sídle ministerstva obrany.