Při požáru v milánském domově důchodců zemřelo šest lidí, zraněných jsou desítky

Dvě ženy, obyvatelky pokoje, ze kterého se oheň rozšířil, ve věku 56 a 87 let uhořely. Muž ve věku 73 let a tři ženy ve věku 75, 85 a 84 let zemřeli poté, co se nadýchali kouře.

Na místě je i milánský starosta Beppe Sala. Novinářům řekl, že se požár podařilo uhasit rychle, ale mnoho lidí se nadýchalo toxických zplodin. Podle prvních šetření zasáhly plameny část prvního patra, v budově bylo 173 lidí.

Mluvčí hasičů Luca Capri potvrdil, že požár byl uhašen a jeho příčina se vyšetřuje. Tři lidé byli podle něj hospitalizováni v kritickém stavu, 15 osob s vážnými, ale ne život ohrožujícími zraněními a asi 50 osob s lehkými zraněními.

Podle listu Corriere della Serapožár vypukl v domě s pečovatelskou službou Casa per Coniugi, který se nachází v ulici Via dei Cinquecento, v dělnické čtvrti na jihovýchodě Milána. Vlastní ho město Milán a spravuje družstvo Proges.

Je určeno pro přijímání starších lidí s různým stupněm nesoběstačnosti, které nepotřebují nemocniční služby. Dům je rozdělený do 12 jednotek, z nichž dvě jsou určeny pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. Zařízení se nachází v třípatrové budově z roku 1920 a má 210 lůžek.