Italskému ministru vnitra Salvinimu hrozí soud. Omezoval svobodu migrantů

„Hrozí mi tři až patnáct let vězení za to, že jsem bránil uprchlíkům v nelegálnímu vstupu do Itálie. Nemám slov. Tážu se italského lidu: Mám být nadále ministrem vykonávajícím svá práva a povinnosti, nebo mám požádat ten či onen soud, aby rozhodl o imigrační politice?“ napsal Salvini ve čtvrtek na Twitteru.

Vyšetřování jeho rozhodnutí začalo loni v srpnu a v listopadu justice požádala o zastavení vyšetřování. Salvini byl obviněn z omezování svobody migrantů. Případu se pak ujal speciální tribunál zabývající se kauzami spojenými s členy vlády. Ten ve čtvrtek dospěl k závěru, že by souzen být měl.

Kauza se týká Salviniho rozhodnutí, na jehož základě byla v srpnu na několik dní zadržena na moři loď Diciotti s více než 170 uprchlíky na palubě. Museli na ní strávit více než deset dní a dostali se na břeh až 26. srpna v Katánii, když ministr nakonec přestal jejímu přistání bránit.

Italský ministr vnitra nechal běžence vystoupit, až když se náboženské instituce, Albánie a Irsko uvolily uprchlíky přijmout. Migranty si pak rozdělilo několik diecézí v Itálii, ale mnoho z nich zmizelo.

Na přijímaní migrantů se musí podílet i další země, říká Salvini

Ministr vnitra od té doby ještě přitvrdil a zakázal záchranným plavidlům s běženci přistávat v italských přístavech. Podle něj je třeba, aby se na přijímání podílely další evropské země. „Abych se vyjádřil přesně, svůj názor nezměním ani v nejmenším. Čluny, malé lodě, velké lodě. V Itálii z nich nikdo nevystoupí,“ sdělil Salvini.



Jak upozornila agentura Reuters, své odhodlání Salvini brzy otestuje, protože k Itálii míří loď SeaWatch 3 německé humanitární organizace. Nachází se na rozbouřeném moři a na palubě má 47 uprchlíků, které zachránila v sobotu u libyjských břehů.

„Čelíme středomořskému cyklonu, vzácnému jevu, doprovázenému sedmimetrovými vlnami, deštěm a ledovým větrem,“ napsali záchranáři na Twitteru a požádali o přijetí.

Salvini případ označil za „nejnovější provokaci“ s tím, že by loď měla přistát na Maltě. Luigi Di Maio, který je stejně jako on vicepremiérem, je toho názoru, že by loď měla zamířit k Francii.

Itálie od roku 2014 přijala na 650 000 uprchlíků, ale od loňského června, odkdy je u moci nová vláda, se jejich příliv výrazně zpomalil. Se Salviniho přístupem podle Reuters souhlasí mnoho Italů a podle průzkumů je jeho protiimigrační Liga nejpopulárnější stranou v zemi. Opozice ho kritizuje a starosta Palerma nabídl, že jeho město lidi ze SeaWatch 3 přijme.