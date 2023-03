Strategie hybridní války. Migraci z Afriky pohánějí Wagnerovci, tvrdí Itálie

„Zdá se mi, že nyní můžeme s jistotou říci, že exponenciální růst migrace z afrického pobřeží je také v nezanedbatelné míře součástí jasné strategie hybridní války, kterou Wagnerova skupina, žoldnéři placení Ruskem, vede za použití svého značného vlivu v některých afrických zemích,“ citovala italského ministra obrany agentura ANSA.

Ministr Crosetto rovněž vyzval spojence v NATO, aby Itálii s přílivem běženců pomohli. „Atlantická aliance se stává silnější, pokud společně řeší i problémy, ale riskuje vlastní rozvrat, pokud země vystavené nejvíce odplatě různého druhu nechá osamocené,“ řekl.

Také šéf italské diplomacie Tajani, který je v úterý na návštěvě v Izraeli, vyjádřil znepokojení, že mnozí migranti přicházejí z oblastí pod kontrolou Wagnerovců. I podle Tajaniho nemůže být tento problém pouze na Itálii.

Zakladatel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin úvahy italských ministrů odmítá. „Nevíme nic o tom, co se děje s migrační krizí. Nezajímá nás to,“ citovala agentura Reuters z jeho telegramového účtu.

Wagnerova skupina operuje z afrických zemí mimo jiné v Mali, Středoafrické republice či v Libyi. Právě z Libye často vyplouvají přeplněné lodě s migranty směrem k italským břehům. Wagnerovci působí také například v Sýrii nebo Iráku a od roku 2014 začali bojovat na východní Ukrajině, kde od loňského února pomáhají ruské armádě po její invazi.

Do Itálie letos od začátku roku připlulo podle úterního oznámení ministerstva vnitra na 20 tisíc migrantů, což je více než trojnásobek proti počtu za stejné období loňského roku, kdy to bylo 6 152 běženců. Agentura ANSA v úterý také napsala, že jen od 9. do 11. března dorazilo do Itálie přes Středozemní moře na 4 600 běženců. Mnohým z nich z vratkých člunů pomohla italská pobřežní stráž ve spolupráci s armádou.