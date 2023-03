U břehů Itálie zachránili tisíc migrantů, od středy země zažívá velký nápor

Jedno plavidlo italské pobřežní stráže dopravilo 584 lidí do přístavu Reggio Calabria v Messinské úžině. Další plavidlo pobřežní stráže doprovodilo přeplněnou rybářskou loď se 487 migranty do přístavu Crotone v Kalábrii, nedaleko místa ztroskotání lodi, při kterém z 26. února zahynulo nejméně 74 osob. Dalších 200 migrantů vyzvedli u pobřeží Sicílie a později během dne mají být převezeni do Katánie.

Pobřežní stráž do záchranných operací zapojila osm lodí. Povolání dostalo i námořní hlídkové plavidlo, aby se zabránilo opakování katastrofy z minulého měsíce, kdy se loď s migranty rozlomila jen kousek od kalábrijského pobřeží. V sobotu bylo nalezeno tělo dívky staré pět až šest let, a počet obětí se tak zvýšil na 74. Ztroskotání přežilo 79 lidí. Kolem tří desítek osob se stále pohřešuje a má se za to, že zemřeli.

Prokurátoři vyšetřují, zda italské úřady neměly udělat více, aby neštěstí zabránily. Premiérka Giorgia Meloniová to odmítla a vinu přičítá pašerákům, kteří migranty do Evropy za úplatu dopravují.

Italská vláda ve čtvrtek schválila další dekret týkající se migrace, který mimo jiné zpřísňuje tresty pro pašeráky lidí. Má rovněž vytvořit systém kvót pro pracovní povolení pro lidi ze zemí, které budou s italskou vládou spolupracovat v boji proti ilegální migraci. Krátce po únorovém ztroskotání lodi se sedmi desítkami obětí italská vláda uvedla, že plánuje přijmout na 500 tisíc cizinců, kteří se do země přistěhují legálně.

Letos se do Itálie na lodích dostalo zatím zhruba 17 tisíc migrantů oproti přibližně šesti tisícům ve stejném období loňského roku.