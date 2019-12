Zničil jsi mi život, konfrontovala sexuální otrokyně IS svého trýznitele

Hamidové bylo jen čtrnáct let, když ji teroristé z Islámského státu (IS) odervali od rodiny a prodali za sto dolarů (2 300 korun) jako sexuální otrokyni. O pět let později se rozhodla v televizi konfrontovat muže, který ji koupil, dennodenně znásilňoval, krutě mlátil a vyhrožoval jí smrtí.

Ve svém vystoupení, které irácká televizní stanice Al-Irakíja zveřejnila minulý týden, nejprve popsala hrůznost zajetí a poté pohlédla do očí svému trýzniteli Abú Humámovi.

„Podívej se na mě! Proč jsi mi to udělal? Protože jsem jezídka? Bylo mi čtrnáct let, když jsi mě znásilnil. Cítíš vůbec něco? Máš nějakou čest? Pohlédni mi do očí,“ uvedla Hamidová.

Humám měl svázané ruce, skloněnou hlavu a nevydal ani hlásku. Na sobě měl oblečenou žlutou vězeňskou uniformu, protože je v současnosti v irácké vazbě. Místní úřady souhlasily s jeho převozem do televizního studia, aby se s Hamidovou setkal. Té se ale neodvážil pohlédnout do očí.

„Bylo mi čtrnáct, byla jsem stejně stará jako tvoje dcera nebo tvá sestra. Zničil jsi mi život. Okradl jsi mě o všechny moje sny. Držel mě IS a potom jsi mě držel ty. Teď ale poznáš význam trápení, mučení a osamělosti,“ pronesla Hamidová, která po těchto slovech omdlela a sesula se na podlahu.

Podle listu The Independent ale nešlo o první setkání Hamidové a Humáma od chvíle, kdy se mladé ženě podařilo v roce 2015 vymanit ze spárů IS. Ze svého zajetí totiž nejprve zamířila do Německa, kde chtěla začít nový život.

Jednoho dne ale Humáma potkala na ulici ve Stuttgartu a její sen se rozplynul. Humám jí vyhrožoval, že zná její adresu a ublíží jí. V roce 2018 proto kvůli obavám uprchla zpět do Iráku. Humám ji sice do země následoval, tentokrát ho ale zadržely irácké bezpečnostní složky.

Nevěděly jsme, jestli nás nechají na živu

Hamidová v televizním rozhovoru také popsala, jak bojovníci IS zaútočili v srpnu 2014 na město Sindžár, kde pozabíjeli tisíce jezídských mužů. Jezídské ženy pak prodali džihádistům v Sýrii a Iráku. „Bály jsme se a nevěděly jsme, co s námi bude. Netušili jsme, jestli nás nechají naživu,“ vzpomíná Hamidová.



Hamidová byla jednou z téměř čtyř set jezídských žen, které islamisté odvlekli do Mosulu a prodali je. Dívkám bylo podle Hamidové devět a více let. Většina jejích sester a sestřenic skončila v Sýrii.

„Humám si mě vybral a potom mě odtáhl za vlasy pryč. Nemyslela jsem si, že nás znásilní, protože mi bylo pouze čtrnáct let. Ale spoutali nám ruce a brutálně nás znásilnili jednu po druhé,“ řekla podle listu The Times of Israel Hamidová.

Humám jí údajně sliboval, že ji časem nechá odejít, ale znásilňování a mlácení se stupňovalo. „Znásilnil mě třeba třikrát denně. Byla jsem dítě, nic jsem nechápala. Snažila jsem se bránit, ale potom mě zbil,“ uzavřela Hamidová.

Brutální útok islámských radikálů z roku 2014 donutil více než 360 tisíc jezídů uprchnout do jiných částí Iráku, včetně kurdských oblastí, kde žijí ve zchátralých táborech. IS unesl podle oficiálních údajů nejméně šest tisíc jezídů, ale jen polovině z nich se podařilo uprchnout a zachránit. Osud ostatních zůstává neznámý. Přibližně tisícovka jezídů odešla do zahraničí.