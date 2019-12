Unesené jezídky se dostaly ze spárů IS, devět měsíců po pádu chalífátu

Irácké bezpečnostní síly objevily sedmnáctiletou dívku v pouštním úkrytu poblíž iráckého města Ramádí, který podle listu The Independent používala skupina bojovníků Islámského státu (IS). Další dvě ženy ve věku šestnáct a dvacet let se podařilo nalézt na dvou odlišných místech v Sýrii.



Všechny tři ženy byly v zajetí islamistů od roku 2014, kdy IS provedl nelítostný útok na irácké město Sindžár. Džihádisté tehdy zmasakrovali nejméně dva tisíce jezídských mužů.

Více než šest tisíc jezídských žen a dětí následně padlo do zajetí IS, který oficiálně schválil jejich zotročení a znásilňování. OSN později označila vraždění jezídů v Sindžáru a jejich následovné podrobení za genocidu.

Ačkoli se v posledních dnech islámského chalífátu, který padl na jaře letošního roku, dostaly ze zajetí IS desítky jezídů, nezvěstných jezídských žen zůstávají nadále tři tisíce. Jezídští kmenový vůdci opakovaně požadovali, aby mezinárodní společenství vyvinulo větší úsilí k odhalení jejich osudu.

Někteří z nich se domnívají, že mnoho jezídek se stále nachází v zajetí IS, ale nemají odvahu se svým trýznitelům postavit a pokusit se o útěk.

A 20 year old #Yezidi girl, who was taken by ISIS, just returned home!



Rana was kidnapped back in 2014 (at the age of 15 years old) with her family, her father & brother are still missing.



@FahmiSozan #YazidiGenocide pic.twitter.com/RzITkzWIl2