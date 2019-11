Ženy vábí k džihádu láska i pocit sesterství, odcházejí i kvůli feminismu

18:37 , aktualizováno 18:37

Ženy, které se přidaly k teroristické organizaci Islámský stát (IS), motivovaly i jiné faktory než láska nebo manželství. Tvrdí to nová studie, která chce pomoci lidem pracujícím s radikálkami, jež se vrací do svých domovských zemí. Podle expertů ženy k odchodu často přiměla osamělost, touha po sesterství nebo západní feminismus.