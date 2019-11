Nizozemsko musí podle soudu pomáhat návratu dětí radikálů, vláda nesouhlasí

Na soud se obrátilo 23 žen, které z Nizozemska odešly k IS. Jejich právníci v pátek požadovali, aby stát nařídil jejich repatriaci i s 56 malými dětmi z tábora Al-Húl v severní Sýrii. Advokáti argumentovali tím, že tam žijí v mizerných podmínkách.

V táboře Al-Húl podle Červeného kříže přebývá asi 68 000 poražených bojovníků IS a příslušníků jejich rodin. Podle nizozemských zpravodajských služeb je mezi nimi 55 bojovníků IS pocházejících z Nizozemska a nejméně 90 dětí, jejichž rodiče jsou Nizozemci nebo v Nizozemsku delší dobu žili.

Soudce Hans Vetter v pondělí rozhodl, že zatímco ženy se do vlasti vrátit nemusejí, v případě dětí a jejich repatriace musí stát učinit vše, co je v jeho silách.

„Děti nemohou být zodpovědné za skutky svých rodičů, ať jsou tyto činy jakkoli vážné,“ uvedl soud v prohlášení. Děti, z nichž většina je mladší šesti let, jsou v této kauze oběťmi, dodal.

Nizozemská vláda podle agentury Reuters opakuje, že nizozemští úředníci se do táborů v Sýrii vydat nemohou, protože by to bylo příliš nebezpečné.

Země v roce 2017 přijala zákon, podle kterého může být lidem, kteří se přidali k IS, odňato nizozemské občanství. Stát tak podle místních médií postupoval v 11 případech a dalších 100 zvažuje.