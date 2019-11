IS chystá masivní útěk z vězení v Sýrii, varují irácké tajné služby

„Vedoucí představitelé Islámského státu utekli směrem k tureckému městu Gaziantep a do přilehlých oblastí. Jsou klíčovými finančními členy organizace a mají k dispozici obrovské množství peněz,“ uvedl v pondělí irácký generál Saad al-Allaq v rozhovoru pro stanici CNN.

Al-Allaq také varoval, že tito vůdci mají v Turecku významné investice. Podle něj irácké tajné služby předaly tureckým úřadům jména devíti klíčových postav IS, které hledají a přejí si jejich zatčení.

„Došli jsme k závěru, že skutečným záměrem IS je zahájit misi, kterou označují slovy ‚rozbít ploty‘. Cílem je zaútočit na vězení na území Iráku a Sýrie a osvobodit teroristy IS,“ uvedl.

Irácké zpravodajské služby vycházejí z nedávno zachycené komunikace IS. „Je zapotřebí vyvinout velké mezinárodní úsilí a zabránit tomu, protože tito zločinci se budou chtít po útěku vrátit do svých zemí,“ dodal Al-Allaq s tím, že bojovníci IS představují velké nebezpečí po Evropu, Asii i severní Afriku.

Al-Allaq dává rozhovory jen zřídka, nyní se však vyjádřil v rámci své spolupráce s CIA, která vedla k dopadení vůdce IS abú Bakr Bagdádího.



Exclusive: Senior members of ISIS are plotting mass prison breaks and a resurgence of terror after taking refuge in Turkey, according to the head of Iraqi Military Intelligence.https://t.co/XKQbGX1ncv pic.twitter.com/4G2sQLI2Ch — New Day (@NewDay) 18. listopadu 2019

V táborech a věznicích střežených arabsko-kurdskými Syrskými demokratickými silami (SDF) se nachází přibližně 10 tisíc bojovníků IS.

Dalších 70 tisíc lidí se tísní v táboře Al-Húl určeném pro rodiny členů IS. Jeho obyvatelé podle listu The New York Times věří, že se brzy dostanou na svobodu a vybudují nový chalífát, který bude lepší než předtím.

IS se podařilo v Sýrii utlumit prostřednictvím společného boje irácké armády, SDF a Spojených států. Prezident USA Donald Trump však minulý měsíc ze Sýrie náhle stáhl americké vojáky, což vyvolalo vlnu domácí i zahraniční kritiky.



Kritici poukazují na to, že Trump opustil kurdské spojence a přispěl ke znovuzrození IS. Odchod USA způsobil chaos, který umožnil tureckým silám napadnout Kurdy na severu Sýrie, což podle magazínu Newsweek vedlo k úniku desítek členů IS z vězení, stejně tak se podařilo uprchnout stovkám jejich příznivců.

Záběry ukazují místo americké operace, která zabila vůdce IS Bagdádího: