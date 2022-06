Holčičky učila držet granát. Brutální velitelka IS chtěla vraždit i doma v USA

Jak zacházet se zbraněmi včetně kalašnikovů, jak manipulovat s granátem, jak použít sebevražednou vestu. Toto všechno americká džihádistka učila ženy a dívky v Sýrii. Nejmladší bylo údajně pouhých deset let. Některé její dřívější svěřenkyně možná vystoupí u soudu a budou svědčit proti ní.

Rodina se k ženě naopak odmítá hlásit. Říká, že po sobě zanechala „stopu zrady“. Sama Fluke-Ekrenová se u soudu v úterý zhroutila ve chvíli, kdy se jí zeptali, zda na dohodu o vině a trestu přistoupila právě proto, že má děti. Všechno přiznala. A na půdě USA je teď první souzenou velitelkou Islámského státu. Původně přitom byla typickou americkou křesťankou.

Dvaačtyřicetiletá Allison se narodila na farmě v Kansasu a první dítě měla už jako náctiletá. Po studiích šla učit, konkrétně biologii. Vdala se a měla druhé dítě. S manželem jí to však nevyšlo. V době, kdy se její vztah rozpadal, pracovala v místní Islámské škole a začala postupně nasávat její myšlenky.

„Byl to způsob, jak si připadat důležitá. Dávalo jí to smysl,“ popsala její dávná známá Amy Farouková. Na univerzitě se pak mladá učitelka seznámila se svým druhým mužem, tureckým studentem Volkanem Ekrenem. Tomu povila dalších pět potomků. Právě s ním se vydala na cestu k radikálním myšlenkám.

Společně se v roce 2008 přestěhovali z USA do Egypta a během cest po Blízkém východě navázali kontakty s místními džihádisty. Když pak 11. září 2012 došlo v libyjském Benghází k útoku na americkou diplomatickou misi, při němž zemřeli čtyři lidé včetně velvyslance, Fluke-Ekrenová už byla u toho.

Její muž, člen militantní skupiny Ansár aš-Šaría, ze zničené budovy odnesl citlivé dokumenty a jeho žena mu je pomohla projít. A to nejdůležitější pak poslat vedení islamistů. V Sýrii a Iráku už mezitím začal vznikat nový chalífát a manželé si příležitost být u toho nenechali proklouznout mezi prsty. V iráckém Mosulu Fluke-Ekrenová například pomáhala džihádistům s péčí o vdovy, jejichž manželé zemřeli ve „svatém“ boji.

Muslimský ráj, který džihádisté budovali, najel na pradávná pravidla nejpřísnějšího výkladu islámu. Na ženy dopadala nejvíce, správně neměly ani umět číst a psát. Americké učitelce se tam přesto podařilo udělat kariéru, což je i podle odborníků na islámský extremismus neobvyklé. Ženy se tam do vedení nedostávaly a dokud radikálům neteklo do bot, ani nebojovaly.

Fluke-Ekrenová však dohlížela na děti, na zdravotní péči, ale i na „armádu“. Poté, co její manžel – rovněž úspěšný velitel, který měl na starosti odstřelovače – při náletu v roce 2016 zemřel, začala vést jednotku Chatíba Nusajbá. Tu tvořily čistě ženy a děvčata. Radikálka však trvá na tom, že dětí se trénink netýkal. „Záměrně jsme necvičili mladé dívky,“ řekla.

Je důležité zabít bezvěrce, nabádala žačky

Svědci, kteří tam Američanku známou pod jménem Umm Muhammad Al-Amríkíová zažili, říkají, že „na stupnici od jedné do desíti byla míra její radikalizace tak na jedenácti nebo dvanácti“. Své žákyně v Rakce nabádala, že „je důležité zabít bezvěrce“. Ale neučila je jen násilí. Dávala i lekce první pomoci a hodiny náboženství. Za zhruba dva roky „vyučila“ kolem stovky džihádistek – včetně vlastní dcery, píše The New York Times.

Dceři se v roce 2017 podařilo uprchnout zpět do Kansasu. Její matka však zůstala a doufala, že zemře při obraně Daeše, jak se Islámskému státu přezdívá na Blízkém východě. Svou rodinu se dokonce snažila oklamat a dovést ji k přesvědčení, že už je mrtvá. Kromě učitelských schopností Fluke-Ekrenová hrdlořezům z IS poskytovala i materiální podporu. A své vize.

Plánovala totiž, že se pomstí své rodné zemi a zaútočí i ve Spojených státech. Vraždit chtěla mimo jiné na univerzitě a v nákupním středisku, na což jí vůdce Islámského státu Abú Bakr al-Bagdádí přiklepl peníze. Jednomu z příbuzných žena vysvětlovala, že „by mohla zaparkovat auto plné výbušnin někde ve sklepě nebo podzemním parkovišti a odpálit ho po telefonu“.

Každý útok, který nezabije hodně lidí, přitom podle dalšího svědka považovala za „plýtvání zdroji“. Na samotný atentát už nicméně nikdy nedošlo. Poté, co svět konečně Islámský stát – alespoň územně – porazil, přišla řada i na zradikalizovanou učitelku. Ta se po smrti manžela ještě dvakrát provdala, pokaždé za teroristu z Bangladéše, a v roce 2019 hroutící se chalífát opustila. A zase se vdala.

Podle ženina tvrzení ji zatkli poté, co se sama udala na policejní stanici, protože se chtěla dostat ze Sýrie. To bylo loni v létě. Po měsících za mřížemi byla v lednu vyhoštěna do Spojených států, kde jí teď hrozí až dvacet let vězení. Rozsudek se očekává 25. října. Důkazů prý má soud „víc než dost“.