Svět se zbavil dalšího vůdce Islámského státu. Aghála zabili u turecké hranice

Spojené státy pomocí dronu zabily lídra teroristické skupiny Islámský stát (IS) v Sýrii. S odkazem na úterní oznámení Pentagonu o tom informuje agentura AP. Další důležitý člen organizace byl vážně zraněn. Zpráva přichází pět měsíců poté, co americký prezident Joe Biden oznámil zneškodnění předchozího vůdce IS.