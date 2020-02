Islámský stát po zabití Solejmáního posiluje své útoky, tvrdí experti

Spící buňky IS se oblékají jako provládní vojáci a vytváří falešné kontrolní stanoviště na kterých zabíjí „zrádce“. Pořádají noční přepady na domovy vesnických a kmenových vůdců či vládních zaměstnanců, tvrdí Brian Glyn Williams, specialista na IS z University of Massachusetts-Dartmouth, který pracoval pro Counter Terrorism Center CIA a stojí za projektem MappingISIS.com.

IS taktéž nechává pálit úrodu těch vesničanů, které považuje za „nevěřící“ či jim bere jejich dobytek. Při jednom takovém incidentu syrská vláda poslala do vesnice své vojáky, kteří se setkali s odporem. Když se provládní vojáci pokusili stáhnout, přepadla je další skupina bojovníků IS a jedenáct jich zabila. Při přestřelce zemřeli i dva pastevci.

O den později IS zaútočil v Iráku v guvernorátu Saladdín, kde zabil dva vojáky a dalších pět zranil. O dva dny později bomba v autě usmrtila důstojníka irácké zpravodajské služby v Bagdádu. K útoku se přihlásil IS.

Podle Syrské organizace pro lidská práva (SOHR) došlo ke znásobení guerillových akcí IS poté, co došlo mezi Irákem a USA k rozkolu kvůli zabití íránského generála Kásima Sulejmáního. „Den, kdy americko-íránský spor začal, Daeš (arabské označení pro IS) zesílil své útoky,“ cituje britský deník The Times Ramiho Aburrahmana z SOHR.

Americké síly na příkaz prezidenta Donalda Trumpa provedly na počátku ledna raketový útok na auto, ve kterém seděl Solejmání po příletu do Bagdádu. Kromě něj byl zabit i člen vedení vlivných iráckých milicí Abú Mahdí Muhandis.

Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí označil útok za agresi vůči Iráku a masivní porušení jeho suverenity. Později na mimořádném zasedání iráckého parlamentu doporučil poslancům, aby, podnikli urychlené kroky k odchodu zahraničních vojáků ze země.

Irácký parlament vyzval vládu, aby zajistila odchod všech cizích vojáků ze země a stáhla i žádost o pomoc USA vedené mezinárodní koalice proti IS s tím, že není potřeba, neboť „vojenské operace byly ukončeny a bylo dosaženo vítězství“.

Parlament odkazoval na porážku IS v Iráku a Sýrii, kde ovládal rozsáhlé území. V první zemi byl poražen v roce 2017, ve druhé v roce 2019. USA v roce 2019 též zabily zakladatele teroristické organizace Abú Bakra Bagdádího.

Ačkoliv IS přišel o svou základní vojenskou sílu, v Sýrii a Iráku stále působí jeho izolované skupiny. Nový vůdce Islámského státu Amír Muhammad Abdar Rahmán Maul Salbi ohlásil další etapu existence skupiny, která bude spočívat v boji proti Izraeli.

Boží intervence

Zabití Solejmáního IS přivítal s nadšením. Útok označil za „boží intervenci“ a Američany za „své spojence“. IS vnímá Íránce, kteří jsou převážně šiítského vyznání, za nevěřící. Solejmání navíc jako vojenský mozek Íránu pro teroristickou skupinu představoval úhlavního nepřítele.

Bývalý vůdce elitních jednotek Kuds byl považován za architekta současné íránské vojenské strategie, takzvaných zástupných válek (proxy wars), kdy namísto přímého angažmá ve vojenských konfliktech Írán využívá spřátelených milicí k prosazování vlastních vlivových zájmů. Mezi takové spřátelené milice patří i šíitské irácké vojenské skupiny, které sváděly s IS mnoho tvrdých bojů.

Pro IS jsou boje mezi jeho nepřáteli dobrými zprávami, protože to znamená, že je na něj vyvíjen mnohem menší tlak, který může využít k obnově svých sil, poukazuje stanice BBC.

Takovou dobrou zprávou je i oznámení mezinárodní koalice proti IS, že kvůli íránským útokům na americké základy v Iráku přestává s výcvikem a podporu iráckých bezpečnostních sil. Též NATO oznámilo, že pozastavuje v Iráku svoji výcvikovou misi, i když „mise pokračuje“.

Mluvčí mezinárodní koalice proti IS popřel, že by došlo k nárůstu aktivit IS po zabití Solejmáního. „Co víme, tak toho nevyužili,“ řekl deníku The Times.

Podle odhadů Pentagonu a OSN má IS v regionu asi 30 000 bojovníků. Asi 5 200 amerických vojáků je v Iráku, v Sýrii je to asi 600 vojáků.