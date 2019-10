Stěhování hlavního města. Indonésie přesune metropoli z přelidněné Jávy

, aktualizováno

Nepřišlo to jako blesk z čistého nebe, ale jako dlouho očekávaná zpráva. O přesunu indonéského hlavního města Jakarty do vhodnějšího kouta země se hovoří již sedm desítek let. Minulý měsíc prezident Joko Widodo konečně oficiálně oznámil, že tento čas právě nastal.