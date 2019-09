Thajsko chce přesunout hlavní město. Neví, jak vyřešit dopravu v Bangkoku

Thajsko by mohlo být další asijskou zemí, která přemístí své hlavní město na jiné místo. Jako jednu z možností to vidí premiér Prajutch Čan-Oča, který se inspiroval sousední Barmou nebo Indonésií. Podle něj by přemístění vládních úřadů vyřešilo problém s přelidněním, stoupající hladinou moře, znečištěním či dopravními zácpami.