Města, co se propadají. Kromě Jakarty klesá i Houston, Peking či Teherán

Nejčernější scénáře ze studie americké akademie věd varují, že hladina moře může do konce století vzrůst o více než dva metry. To by pro některá města mělo katastrofální následky. Moře by je mohlo kompletně vymazat z mapy a o domov by přišla dvě procenta veškeré populace, tedy více než 187 milionů lidí.

1 Jakarta (Indonésie)

Indonéská metropole Jakarta je nejrychleji se potápějícím městem světa.

Indonéská Jakarta zaujímá první příčku na žebříčku nejrychleji se potápějících měst. Některá místa se v desetimilionové metropoli propadají až o 25 centimetrů ročně. Podle výzkumů může do roku 2050 desetimilionové město zmizet pod hladinou.

Tamní vláda na začátku týdne oznámila stěhování hlavního města. Do deseti let se tak úřady přesunou z jávské Jakarty na ostrov Borneo. Na vině je kromě zničeného životního prostředí a opakovaných záplav právě i fakt, že se město pomalu ale jistě potápí.