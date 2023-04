Indie přeskočila Čínu v počtu obyvatel. A potichu se mění v despocii

Je to tak trochu ironie dějin. Za dva roky tomu bude přesně padesát let, co indická premiérka Indira Gándhíová vyhlásila zvláštní stav, pozastavila občanské svobody, nechala uvěznit řadu opozičních figur a zavedla cenzuru. Byl to okamžik, kde se Indie ocitla asi nejblíže diktatuře od chvíle, kdy perla britského impéria získala nezávislost.

Proti autoritářským choutkám dcery prvního premiéra nezávislé Indie Džaváharlála Néhrúa se tehdy rozhodně postavila občanská společnost, a především justice. Indický národní kongres drtivým způsobem prohrál volby a železná lady indické politiky s typickým šedivým pramenem vlasů se na dva roky poroučela do opozice.

Nyní se terčem podobných praktik stal její vnuk a současný vůdce Indického národního kongresu. Ráhul Gándhí byl před týdnem odsouzen k dvouletému vězení kvůli vtipu na předvolebním mítinku, že „zloději mívají příjmení Módí“. Gándhí byl po rozsudku vyloučen z parlamentu a v ulicích vypukly protesty jeho příznivců.