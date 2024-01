Obnovme gulag, navrhuje ruský poslanec. Chce zlikvidovat pětinu Rusů

„Lidé mi říkají: Ty chceš zase postavit gulag. No, popravdě řečeno, já chci, aby ti, kteří dnes naší vlasti škodí zevnitř, radostně máchali krumpáčem na Kolymě. To je pravda. A nechci to jen já, celý národ to požaduje,“ prohlásil poslanec za Jednotné Rusko a generál ve výslužbě v rozhovoru pro nacionalistickou televizi Cargrad.

Šestapadesátiletý veterán čečenských bojů je jedním z nejhlasitějších jestřábů putinovského režimu a svými agresivními výkřiky zdatně konkuruje i takovým esům, jako je Dmitrij Medveděv. V minulosti se blýskl například návrhem bombardovat ukrajinské banky nebo hrozbami jaderného vyhlazení Velké Británie.

Loni v říjnu navrhl zlikvidovat těch dvacet procent Rusů, kteří podle průzkumů veřejného mínění nedůvěřují Vladimiru Putinovi. „Všechna hniloba, která zůstala, musí být izolována nebo nějakým způsobem zlikvidována," podotkl Guruljov, jenž se netají obdivem k stalinskému systému represí.

Guruljovova slova tehdy dokonce prověřovala policie pro podezření z možného extremismu, nic závadného na nich ale nenašla. Sveřepého politika se zastala také poslankyně a první žena ve vesmíru Valentina Těreškovová, podle níž má na svůj názor právo, i když navrhuje likvidaci přibližně osmadvaceti milionů lidí.

Volání po obnově rozsáhlého systému trestaneckých lágrů přichází v době, kdy si svět připomíná padesát let od prvního vydání díla Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag. Jeho první díl vyšel poprvé v emigrantském vydavatelství YMCA-press v Paříži 28. prosince 1973 a zasadil poslední úder naivním představám, které o Sovětském svazu stále chovali někteří západní intelektuálové.

Nápravně-pracovní tábory, ve kterých byli vězni využíváni za nelidských podmínek na těžbu dřeva, práci v dolech a na různých gigantických stavbách, se začaly budovat již za vlády Lenina. Oficiálně však byly zřízeny za Stalinovy hrůzovlády. O založení systému gulagu (Hlavní správa táborů – Glavnoje upravlenije lagerej) rozhodla Rada Lidových komisařů v dubnu 1930. Odhady historiků uvádějí celkový počet vězňů na 15 až 18 milionů, z nichž nejméně 1,5 milionu pobyt v táborech nepřežilo.

Guruljov už v dubnu minulého roku prohlásil, že stalinský systém represí je třeba obnovit. „Je čas zavést pojem ‚nepřítel lidu‘. Nepřátelé tu jsou, ale žádný pojem neexistuje. To platí nejen pro lidi na frontě, ale i tady v civilu, pro všechnu tu verbež. Za co se stydíme? Chci snad stalinské represe? Jen do toho!“ prohlásil poslanec.