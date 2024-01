Do gulagu? Ne, na gejzíry. Putin chce z Dálného východu turistický ráj pro Rusy

Vzhledem k tomu, že cestování do zahraničí je pro ruské občany stále obtížnější, hodlá Moskva obnovit cestovní ruch v tuzemsku. A svoje naděje upírá na Dálný východ. Má se stát novou dovolenkovou destinací a vykompenzovat tak zapovězené cestování všem Rusům, ne jen elitám federace, píše britský list The Times.

Na Kamčatce (kde zmíněné gulagy nebyly) plánuje Moskva vybudovat resort s minimálně dvěma tisíci pokoji. Ponese název „Tři sopky“.

Vedle toho chce také vytyčit až 170 nově certifikovaných turistických tras. Největší ruská letecká společnost Aeroflot na popud nového projektu také zavedla paušální tarify, díky nimž mohou cestující absolvovat zpáteční let z Moskvy do hlavního města Kamčatského kraje Petropavlovsku-Kamčatského za 15 000 rublů (asi 3750 korun).

Návštěvníci Kamčatky si také budou moci objednat prohlídky Údolí gejzírů, které se nachází v Kronocké státní biosférické rezervaci. Údolí je spolu s kamčatskými sopkami součástí světového dědictví UNESCO.

Zájemci si v různých federálních subjektech Dálného východu vyzkouší také surfování, ale i tradiční závody psích spřežení. Úřady se totiž snaží propagovat region jako ideální místo pro ty, kteří hledají „aktivní, dobrodružnou dovolenou uprostřed divoké přírody“. Následovat má také výstavba rybářských a loveckých základen.

Jeden z tamních gubernátorů v rozhovoru pro státní média uvedl, že cesty na Dálný východ navíc nebudou vyhrazeny jen pro elitu. Pobyt si budou moci dovolit všichni ruští občané. A zelenou mají i od Putina.

Ruský prezident, který je znám pro svou osobní zálibu v outdoorových aktivitách, vyzval k tomu, aby byla věnována pozornost zejména autoturistice a turistickým trasám v regionu.

O rozvoj regionu a turismu v něm se v minulosti pokoušeli Michail Gorbačov, Boris Jelcin i Dmitrij Medveděv. Jejich pokusy ale ztroskotaly, píše The Times a dodává, že právě Putinův projekt by mohl být ten více úspěšný. Ruskému vůdci nahrává doba sankcí za invazi na Ukrajinu do karet.

Dálný východ je ruské území sahajícího zhruba od sibiřského jezera Bajkal na západě k pobřeží Tichého oceánu na východě. Největšími městy jsou Vladivostok a Chabarovsk.