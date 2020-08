Vydloubnuté oči, zohavené uši. Francouze trápí tajemství zmrzačených koní

[APPEL À LA VIGILANCE] Agression d'équidés.



Après plusieurs messages privés reçus sur la page Facebook Gendarmerie du Jura ce week-end, faisant part de votre indignation et de votre légitime inquiétude face aux agressions létales de chevaux qui sont recensées en France métropolitaine depuis quelques semaines, et en l'occurrence dans le Jura ces derniers jours, nous confirmons que ces faits sont pris très au sérieux et font l'objet d'une enquête judiciaire de la part des services enquêteurs du groupement du Jura. Tout est mis en oeuvre pour identifier le ou les auteurs et mettre fin à de tels agissements.



Dès la fin de semaine passée, les éleveurs équins et/ou les centres équestres jurassiens ont été contactés et sensibilisés par les unités de gendarmerie du Jura.



Nous vous invitons à signaler tout fait, tout individu ou comportement jugé suspect à proximité de pâtures accueillant des équidés, d'un haras, d'un élevage ou d'un centre équestre à appeler aussitôt le 1️⃣7️⃣ - 24h/24 - ou à se rapprocher dès que possible de la brigade de gendarmerie locale.



Crédits photo : DR