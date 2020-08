Zuboženého koně musela veterinářka utratit. Byl nemocný, tvrdí chovatelka

Na zvíře ležící na boku upozornila v poslední červencovou neděli zastupitelka obce. Přivolaná veterinářka Petra Březinová musela dát kobyle Anetce smrtící injekci.

Na místo přijeli také policisté ze Stochova, kteří případ předali kladenské kriminálce. Na případ upozornil Deník.

„Výživa zvířete určitě nebyla adekvátní. Myslím si, že kdyby tomu koni někdo poskytl pomoc, tak to rozhodně neskončí tímto způsobem. Myslím si, že problém Dity je, že šetří na krmení. Krmí často slámou místo sena. Když má ten kůň nějaký zdravotní hendikep, nebo je nízko ve stádě, tak se může stát, že výživná kondice jde dolu,“ popsala redakci iDNES.cz Březinová.



To, že kobyla měla zdravotní potíže, majitelka Kunová nevyvrací. Podle ní za úbytek váhy a celkovou slabost zvířete může kombinace metabolické poruchy a chronického schvácení kopyt.

„Ona nebyla zdravá, už když k nám přišla. K tomu se přidaly další komplikace. Jedla, ale nebylo to na ní nikde vidět,“ řekla Kunová.

Tvrdí, že k ní kobyla přišla v horším stavu, který se u ní postupně zlepšil. „Ten kůň, když k nám přišel, nebyl schopný chodit. To, že jsme ji dali do pořádku, byla naše velká výhra, ale u těchto koní nikdy nevíte dne ani hodiny, kdy se to změní,“ dodala Kunová.



Dlouhodobé problémy hlásí obec i veterinární správa

Obec Žilina však má s majitelkou chovu potíže dlouhodobě a problém graduje. Podle starosty Václava Hamouze nejsou koně v ohradách dostatečně zabezpečení a několikrát do týdne z nich utíkají.

„Pohybují se po obci, ohrožují řidiče na komunikacích, znečišťují obec výkaly a poškozují obecní i soukromé pozemky,“ popsal starosta.

Komunikace s Kunovou je podle Hamouze komplikovaná. Podle něj již dostala několik pokut od kladenského magistrátu i veterinářů, ty však nezaplatila a poštu nepřebírá.

Právě případ uhynulé Anety byl pomyslnou poslední kapkou. „Dostali jsme podnět z obce, byli jsme tam v pátek na kontrole. Co se týče celé kauzy, tak tu už řešíme tři roky. Ale můžu říci, že situaci intenzivně řešíme,“ řekl zástupce ředitele středočeské veterinární správy a předseda Ústřední komise pro ochranu zvířat Pavel Bohatec.



Koně jsme pořídili za cenu masa, řekla majitelka

Veterinářka Březinová si myslí, že pokud by kůň byl v péči jiného majitele, uhynout nemusel. „Byl to jen dlouhodobý nedostatek péče a neposkytnutí potřeb, které ten kůň potřebuje,“ dodala.

Na otázku, jestli by zvířeti pomohli na veterinární klinice, je podle Kunové těžké odpovědět. Uvedla, že koně pořídila za symbolickou cenu.

„V podstatě za cenu masa. U koně, který není zdravý, ani předtím nebyl zdravý, je asi úplně zbytečné investovat padesát až devadesát tisíc někde na klinice s nejistým výsledkem, a je to naše rozhodnutí,“ sdělila Kunová.



Dita Kunová Tak pro ujisteni vsech lidi co znaji nase kone a boji se ze jsou tyrani. Dnesni fotky. Video. 4 z koni jsou stari kone huculce je 26let. Z toho 14 nebo kolik let zije zde. Jaroslava Kunová

Uprava: uvazani jsou na krmeni cisteni atd jinak jsou na volno a nebo ve vybehu. Ve staji jsou dnes kuli horku. 25 281

Majitelka chovu má několik starších či nechtěných zvířat, proto se podle jejích slov může v budoucnu stát, že se obdobný případ bude opakovat.

„Samozřejmě, může se to stát u starých koní. Takhle stará nebo zachráněná zvířata nebude nikdo zachraňovat na klinice, prodlužovat jim život o půl roku za desetitisíce,“ dodala Kunová.



Podle ní k žádnému pochybení z její strany nedošlo. „My tam máme krajskou veterinární správu co čtvrt roku, oni nám samozřejmě občas vytknou někde nějaký bordel ve výběhu. Ale to nemění nic na tom, že by tam shledali koně ve špatném stavu. Nikdy tomu tak nebylo,“ tvrdí chovatelka.

Veterinářka Březinová varovala, že dokud se bude kauza řešit dál, bude si Kunová stav koní i prostředí hlídat. „Ví, že jí teče do bot, takže to teď chvíli asi fungovat bude. Ale pravděpodobně se tam dřív nebo později nejspíš znovu najde zvíře, které se nepodpoří,“ dodala.



Podle veterinárního zákona mohou být majitelé koní pokutováni například za nedodržení stájového registru. „Samozřejmě pokud někde dochází k týrání, jakým jsou nevhodné podmínky, nedostatek krmení a napájení či zanedbání výživného stavu, tak mohou být zvířata odebrána,“ vysvětlil Bohatec.

Pokud jde o hrubé týrání, může být posouzeno jako trestný čin.