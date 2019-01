Chovatele soudí za obecné ohrožení, autem rozehnaní koně mohli zabíjet

Incident, který se odehrál na pastvině u obce Jankov 16. února 2017, stačili někteří účastníci záchranné akce natočit na mobilní telefon.

Pracovníci krajské veterinární správy tam přijeli zajistit koně patřící chovateli Jiřímu Vondruškovi. První zvířata odvezli už koncem ledna a to kvůli podezření, že jsou týraná. Koně byli vyhublí, zranění i nemocní.

S odchytem dalších kusů pomáhali veterinářům v polovině února strážníci, místní hasiči a také několik dobrovolníků. Na místě tehdy bylo přes dvacet lidí.

Akce se dramaticky vyhrotila po třetí hodině odpolední, když na pastvinu dorazil v terénním voze statkář Vondruška. Autem vjel mezi koně a lidi.

„V rozbahněném prostoru jezdil bezhlavě, riskantně a bezohledně. Za použití klaksonu najížděl do nashromážděných koní, kdy do nich dokonce při zběsilé jízdě vozidlem narazil,“ uvedla před soudem státní zástupkyně Jana Sůsová.

Tím, že Vondruška stádo plašil a rozháněl mezi přítomné lidí, se podle ní dopustil obecného ohrožení. Za to mu nyní hrozí až osm let vězení.

„Musel si být vědom, že svým jednáním vyvolá u vystresovaných koní nekontrolovatelné chování, čímž vydal zúčastněné osoby provádějící odchyt v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví,“ tvrdí žalobkyně.

Znalkyně Barbora Bezděková, která se na koně specializuje, videozáznam zhlédla a situaci označila za extrémně nebezpečnou.

„Jak pro koně, tak pro všechny, kteří byli okolo. Mimochodem i pro řidiče toho auta. Pokud se kůň dostane do bezvýchodné situace, tak může skočit na vůz a propadnout čelním sklem. Když kůň nemá jinou možnost, dokáže proběhnout i autem,“ konstatovala docentka Bezděková.

„Každý kůň, i když je vyhublý, může zabít člověka velice lehce. Pořád je to zvíře, které má v průměru 500 kilo,“ dodala znalkyně.

Chovatel údajně při najíždění na koně zranil bočním zrcátkem vozidla jednoho z dobrovolníků.

„Když jsem se otočila, tak jsem viděla, jak se na nás řítí auto. Řídil pan Vondruška, jeho cílem bylo nám odchyt koní překazit,“ vypověděla Lucie Špačková, která tehdy na pastvině byla.

§ 272 Obecné ohrožení (1) Kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na tři léta až osm let. zdroj: Trestní zákoník č. 40/2009 Sb.

„Přidal plyn, začal na ty koně najíždět a plašit je. Všude byli koně, všude byli lidi, způsobil tam veliký chaos. Křik, volání, nadávky, nikdo nevěděl, co se bude dít, jestli najede do člověka, do koně, jak ti koně budou reagovat,“ uvedl další svědek, dobrovolný hasič Ondřej Kunc.

Obžalovaný Vondruška popisuje incident jinak.

„Jel jsem se tam podívat. Šňůra, za tou šňůrou aktivisti, stádo koní vepředu a novej majitel vedle mě (v autě). Jeli jsme k tomu stádu, na moje auto byli koně zvyklí. Rozestoupili se, já jel za nima a aktivisti běželi na mě. To pravý stádo, který se rozdělilo, mi hnali pod auto,“ tvrdí statkář.

Někdo z přítomných lidí pak vysklil Vondruškovi boční okénko u auta. To už na místo dorazila hlídka městské policie, která parkovala poblíž pastviny.

„Viděli jsme, že lidé křičeli, já jsem pak sáhnul panu Vondruškovi do auta rozbitým oknem a vytáhl jsem mu klíče od zapalování,“ popsal strážník Martin Prokeš.

„Policajt napíše: museli ho zastavit všemi dostupnými prostředky. Byť městská policie vypovídá, že jsem jel extrémně pomalu a že jsem za koňmi zastavil. Jel jsem po svém pozemku za svými koňmi,“ vysvětluje Vondruška.

Jedenáct zubožených kusů

Statkář stanul před soudem také kvůli údajnému týrání jedenácti koní. Podle žalobkyně zanedbal jejich péči a způsobil jim zvlášť trýznivé útrapy.

„Choval je v nevhodných podmínkách, kde si vzájemně způsobovali utrpení, nezajistil slabším jedincům přístup ke krmivu, neposkytoval jim dostatečné krmení či běžnou ošetřovatelskou péči jako je ošetření kopyt, zubů a povrchových ran,“ vyjmenovala státní zástupkyně Sůsová.

VIDEO: Podle obžaloby trýznil jedenáct koní. Jsou to nesmysly, odmítá chovatel

Během čtení obžaloby popisovala zdravotní stav jednotlivých koní. Zvířata neměla jména, veterináři je proto rozlišovali čísly.

Jedna z klisen ležela na boku, byla podvyživená, měla oteklé končetiny, přerostlá a popraskaná kopyta. Odborníci zjistili, že má neošetřený chrup, jeden zub byl zlomený, z rány vytékal hnilobně zapáchající sekret. Klisna měla zraněné horní patro čelisti a pořezaný jazyk. Několik dnů až týdnů trpěla velkými bolestmi. Zachránit se ji už nepodařilo. „Dne 30. ledna 2017 musela být provedena eutanazie,“ konstatovala státní zástupkyně.

Nepřežil ani kůň, který měl hnisavý zánět plic, zánět ledvin a streptokokovou sepsi, lidově řečeno otravu krve. Při pitvě se ukázalo, že jeho trávicí trakt byl plný parazitů – tasemnic, larev střečků či oblých červů.

Zbídačení měli být i někteří další koně. U jednoho objevili veterináři velký kožní nádor, další měli v srsti četné rány a záněty či velké množství všenek. Někteří koně byli tak zesláblí, že nemohli pořádně pít ani žrát, a byli až extrémně vyhublí. Statkář se podle obžaloby nestaral ani o klisny po porodu.

„Pane soudce, nebudu vypovídat. To, co jsem slyšel od paní státní zástupkyně, mě tak rozrušilo, že se na to musím nejdřív soustředit. Léčím se se srdeční chorobou, působí to na mě depresivně a mohl bych zkolabovat,“ reagoval obžalovaný Vondruška.

V rozhovoru pro iDNES.tv na chodbě před jednací síní týrání rezolutně odmítl. Zhruba osmdesátikusové stádo podle něj mělo na pastvině, kde zůstávalo přes zimu, krmení na několika místech. Asi pět kusů bylo vyššího věku. Některých koní se prý ujal, aby je zachránil před smrtí. Do jejich záchrany podle svých slov investoval miliony korun.

„Navštěvovali nás opakovaně veterináři, nikdy nic neřekli, nikdy nic nenapsali. Dokonce na nás ministr zemědělství poslal komisi, která zjistila, že je všechno v pořádku. To bylo čtrnáct dnů před odebráním koní. A najednou je všechno špatně?“ zlobil se statkář.

Znalkyně Bezděková před soudem uvedla, že k týrání koní docházelo nejméně jeden rok. „U mladších zvířat po celou dobu jejich života, což se dá zjistit například z kvality rohoviny jejich kopyt, která se u koní posouvá zhruba o jeden centimetr za měsíc,“ prohlásila expertka.

Šest Vondruškových koní prohlédla osobně, a to nejpozději týden poté, co byli chovateli odebráni. K dalším vypracovala posudek na základě zpráv veterinářů nebo pitevních protokolů.

Majitel stáda údajně zanedbal péči o slabší kusy, když je silnější koně nepouštěli ke krmení. Zvířata měl kontrolovat nejméně jednou denně a zdravotní problémy jednotlivých koní okamžitě řešit, což podle znalkyně nedělal. Vondruška její závěry odmítá.

Reportáž TV Prima z února 2017. Koně, kteří na tom byli nejhůř, odebrali veterináři už koncem ledna:

VIDEO: Koně v Jankově jsou podvyživení. Není to poprvé

Obhájce se snažil zjistit, zda mohli koně trpět zdravotními problémy až po odebrání a přemístění do náhradní péče. Bezděková to u většiny diagnóz odmítla, podle ní šlo o dlouhodobé neléčené obtíže.

Chovatel chtěl soudci ukázat fotografie, které měl ve svém mobilním telefonu. Tvrdí, že poté, co byli jeho koně odvezeni jinam, dostávali plesnivé seno a proto někteří z nich pošli.

Dcera výtržnice Chovatelova dcera Biserka Vondrušková byla loni pravomocně odsouzena za výtržnictví. V polovině února 2017 najížděla na pastvině vozidlem na kameramana TV Prima. „Byl jí uložen peněžitý trest 30 tisíc korun,“ potvrdila iDNES.cz mluvčí benešovského soudu Sandra Kimmelová.



„Teď vyprávějí, že uhynuli vinou Vondrušky, není to tristní? Mám to tady v mobilu nafotografovaný. Jestli se chcete podívat, tak vám to ukážu,“ oznámil v jednací síni chovatel. „Pokud chcete založit do spisu nějaké fotografie, tak v listinné podobě. Nebudu nahlížet do vašeho mobilu,“ odmítl předseda senátu Pavel Vosmanský

Z týrání zvířat obvinili policisté Vondrušku na podzim 2017, o půl roku později podala státní zástupkyně obžalobu. Hlavní líčení ale začalo až tento týden, statkář se totiž dříve k soudu – údajně ze zdravotních důvodů – nedostavil.

Sedmdesátiletý chovatel na počátku jednání upozornil, že má problémy se sluchem a špatně chodí do schodů. Žádal, aby i v dalších dnech zasedal soud v jednací síni, která je v přízemí soudní budovy. Jeho obhájce připomněl, že klient potřebuje během hlavního líčení přiměřené zdravotní přestávky, aby si mohl odpočinout. Předseda senátu avizoval, že se mu pokusí vyhovět.