Ledecká po sezoně: střelba s Böem, španělský král. A hokej? Vyhrajeme!

Využila dostatek sněhu a testovala lyže, účastnila se sponzorské akce, kde se potkala třeba s biatlonistou Johannesem Böem. A v Madridu z rukou španělského královského páru převzala Trofej Evropské unie.

Jaké bylo se podívat na královský dvůr?

Hrozně zajímavá zkušenost. Probíhalo to tak, že jsme se nejdřív setkali se všemi oceněnými sportovci a společně pak jeli do paláce. Dlouho jsme dostávali instrukce, co máme dělat. Tedy myslím, že to byly instrukce. Problém byl, že všichni mluvili jen španělsky, takže vůbec nevím, co se dělo (smích).

Co pak?

Ukazovali nám nástupy, ty jsem pochopila. Pak mi někdo říkal, že když uslyším jméno Juan a něco, tak mám jít pro cenu. Samozřejmě jsem jméno zapomněla, takže jsem musela sledovat, až se zvedne a mám jít.

Jak na vás král Filip VI. a královna Letizia zapůsobili?

Byla jsem překvapená, že jsou hrozní sympoši. Měli jsme pak koktejl párty, s králem jsme pokecali, jak máme oba rádi Sierra Nevadu. Jela jsem tam mistrovství světa na snowboardu. Takže super.

Ester Ledecká přebírá v královském paláci od členů španělské královské rodiny ocenění pro nejlepší sportovkyni EU.

Předtím jste se potkala třeba s hvězdným biatlonistou Böem. I to byl zážitek?

Super. Bylo to během návštěvy v Courchevelu ve Ski Clinic Richarda Milleho. Byla tam i spousta jiných sportovců, které normálně nepotkávám. Třeba šermíř Miles Chamley-Watson, super týpek. Nebo freediver Arnaud Jerald. O jejich sportech se toho normálně tolik nedozvím, takže jsem se jich hodiny a hodiny vyptávala. Třeba Arnaud mi říkal, jak se jim smrsknou plíce na velikost pomeranče.

Zastřílela jste si z malorážky?

Jo jo. Myslím, že mi to šlo nakonec i docela dobře. Teda jen když mi Johannes nestál za zády a nedýchal mi za krkem, to jsem byla nervózní. Když byl opodál, tak to šlo lépe. Ale jako kouče bych ho brala. Nechci teda načínat nový sport, ale co kdyby…

Tak pojďme k vašemu současnému týmu. Na následující sezonu zůstává stejný?

To nejlepší zůstává. Thomas (Bank), Franz (Gamper), i snowboardový trenér Justin (Reiter). U něj to vypadalo, že bude příští sezonu končit, ale rozhodl se, že pokračuje až do olympiády. Myslím, že ho přemluvím i dál.

Takže úplně beze změn?

Jen jsem předtím měla dva fyzioterapeuty. Teď budu mít jen jednoho, Láďu (Poláška). Je strašně talentovaný, mladý, má obrovský potenciál. Ještě čekáme, až dodělá školu, což to trošku komplikovalo a nemohl být s námi víc. Kdyby bylo na mně, tak mu doktorát dám hned. Zažila jsem jich už spoustu, ale on je neskutečný.

Říkala jste, že byste ráda víc jezdila obří slalom. Zaměřila jste se na něj po sezoně?

Jezdili jsme ho docela dost. Kluci trenéři mají pocit, že pomůže i dalším disciplínám. I já to tak cítím. Chtěla bych si nějaký dát třeba na podzim v Chile, protože tam tentokrát budeme možná až na šest týdnů. Podmínky v Evropě poslední léta nejsou nic moc, tam jsou super. Takže jich chceme využít a když tam budou nějaké závody, proč ne. A navíc tam bude taky Marcel…

Co říkáte na senzační návrat někdejšího lyžařského krále Hirschera?

Úžasné. Někdo by mohl říct: Jo, je starý, bude jezdit poslední místa. Ale když chce sportovat, tak proč ne. Já mu budu fandit, i kdyby byl padesátý. A takových jako já bude spousta. I když bude mít vysoké číslo, je legenda, že na něho lidi počkají. Ne všechny publika čekají až do konce závodů. Švýcaři ano, ale Rakušáci odcházejí dřív. Tak se to s ním asi změní. Budu ho bedlivě sledovat. Stejně jako Lucase Braathena.

Do odletu na soustředění v Chile zbývá spousta času. Co vás čeká nyní?

Hokej. Strašně se těším, dokonce se mi povede přijít i na pár zápasů osobně. Vyšlo to fajn. Můj servisák Tschunti (Guntram Mathis) má zrovna v době mistrovství světa svatbu syna. Asi bych si troufla, že bych si lyže a prkna připravila sama, ale on by mi svoje vybavení nepůjčil. Takže bych jezdit stejně nemohla, tak půjdu na hokej a budu hrozně fandit.

Jak šampionát dopadne?

Vyhrajeme!

Jak takhle s odstupem hodnotíte uplynulou sezonu?

Začátek byl pozvolný. Nečekali jsme, že po roce budu hned na bedně, ale bohužel mi návrat ještě zkomplikovala nemoc. Původně jsem ji měla za malou rýmičku, ale asi pravděpodobně se z toho podle zjištění doktorů vyvinul černý kašel. Všem doporučuju, ať ho nepřecházíte a zůstanete doma. Není dobrý, myslela jsem, že už kašlat nepřestanu. Naštěstí druhé antibiotika zabraly a pak už to začalo být na dobré cestě. Od Crans Montany jsem mohla víc trénovat, nedusila se po každé jízdě a začalo mě to více bavit.

A na závěr jste vyhrála super-G při finále Saalbachu.

Závěr jsme zvládli docela dobře, takže jsem si ho užila. Snowboardy byly stoprocentní, lyže trvaly, ale nakonec jsme se taky dostali, kde jsme chtěli být. Musím poděkovat týmu, protože i díky němu jsem mohla sezonu zakončit takto na vrcholu.

Ester Ledecká na trati super-G v Saalbachu.

Chtělo se vám vůbec končit?

Ne. Myslela jsem si, že ještě dám nějaké FISové závody, ale kluci mi řekli, že už stačí. Asi už byli unavení, nebo proč se vymlouvají… (smích) Takže pak jsme jen testovali, což ale není úplně zábavná část.

Vy byste závodila pořád, že?

K našemu kalendáři bych měla spoustu výtek. Podle mě nedává smysl, proč nejezdíme pořád. Třeba v Söldenu je teď spousta sněhu, v Livignu také. Vůbec nechápu, proč ještě nezávodíme. Co jiného máme dělat? Dala bych snowboardové závody v týdnu a lyžařské na víkend. A sezonu prodloužila minimálně do června!

Co by na to podle vás řekly ostatní?

No to nevím. Jsem v nějaké skupině závodnic. Co se tak baví, tak spíš chtějí závodů ubrat. Na tom se neshodneme. Tak nevím, kdybych jim navrhla, aby ještě zohlednily snowboard a jezdilo se víc…

Příští rok se míjí snowboardové mistrovství světa s tím lyžařským. Těší vás aspoň to?

Když jsem to zjistila, byla jsem nadšená. Pak mi tedy Thomas radost trochu zkazil, protože snowboardové mistrovství světa je v době finále lyžařského Světového poháru. Tak jsem mu řekla, že nevadí. Že můj cíl bude jezdit tak dobře, že na finále už nebudu muset a pojedu na snowboard. Takový je plán.