Francii opouštějí muslimové, údajně ti vzdělaní. Ožívá teorie velké výměny

Data Generálního ředitelství státní pokladny ukazují na vzrůstající trend francouzské emigrace za posledních patnáct let, ačkoliv v porovnání s ostatními zeměmi OECD zůstává úroveň odchodu lidí do jiných zemí jednou z nejnižších. Francouzi většinou odcházejí do jiných zemí OECD, jako jsou USA, Španělsko, Belgie či Velká Británie.

Podle akademiků zabývajících se tímto tématem je mezi těmi, kteří opouštějí Francii, více muslimů. Jedním z důvodů jsou ekonomické příležitosti. Mnozí však zmiňují jako příčinu jejich touhy odejít pocity vyloučení a diskriminace ve Francii kvůli své víře a původu, tvrdí list The New York Times.