Vandalové pomalovali mešitu, nepodepsala chartu o francouzských hodnotách

„Ne islamizaci“, „Mohamed, pedofilní prorok“, „křížové výpravy znovu začnou“ „Věčná Francie“ nebo „katolicismus, státní náboženství“ byly jedny ze sloganů, které v neděli ráno objevil správce budovy namalované na Avicennově kulturním centru. Fotky rychle předal policii, která začala případ vyšetřovat jako případ vandalismu spojeného s náboženstvím.

Státní zástupce Philippe Astruc uvedl, že případu bude věnována zvláštní pozornost kvůli jeho citlivé povaze. Policisté k němu budou přistupovat stejně jako k vyšetřování žhářského útoku na renneskou katedrálu v červnu 2020, po němž krátce poté došlo i k požáru katedrály v Nantes. Vandalům hrozí čtyři roky vězení a pokuta 30 000 eur (779 700 korun).

„Pouhé dva dny před oznámením ramadánu jsou věřící v šoku kvůli těmto obscénním slovům. Je to velmi násilné, naše komunita je velmi rozrušená,“ řekl agentuře AFP Mohammed Zaidouni, předseda regionální muslimské rady v Bretani. „Jsme dětmi Republiky a čelíme násilí a barbarství.“

Starostka města Nathalie Appéréová, stejně jako ministr vnitra Gérald Darmanin čin odsoudili s tím, že je„neakceptovatelný.“ „Nedávná historie nás naučila, že jakákoliv debata ohledně islámu je často doprovázena zvyšujícím se množstvím protimuslimských činů,“ prohlásil Mohammed Moussaoui, prezident Francouzské rady muslimské víry (CFCM).

Podle listu Politico se mešita objevila na mapě islámských institucí, které nepodepsaly chartu republikánských hodnot. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval muslimské lídry, aby ji přijali v rámci boje proti islamismu a separatismu. CFCM jeho žádosti vyhověla.

Damien Rieu @DamienRieu ⚠️[RT SVP] Voici la carte des mosquées / associations cultuelles qui refusent de signer la “charte des principes de l’islam” du @CfcmOfficiel. Il en manque mais on arrive déjà à 398 ! Elles mériteraient d’être inspectées ou fermées ! la carte : https://t.co/7fd1H6fvTH https://t.co/5vrJvxFNv4 oblíbit odpovědět

„Nejsme proti obsahu charty. Nepodepsali jsme ji kvůli administrativním důvodům,“ tvrdí prezident představenstva Avicennova centra Ahmed Ait Chikh. To získává veřejné prostředky na sekulární kulturní aktivity a nemůže chartu podepsat, dokud se nerozdělí na dva subjekty, výhradně mešitu a světské kulturní centrum. „Respektujeme a hájíme hodnoty Republiky“.



Zatím není jisté, zda čin přímo souvisí s mapou. Ministerstvo vnitra uvedlo, že existence mapy je „hluboce šokující“ a hodlá na ni odpovědět „soudními prostředky“.

Francouzský islám

V chartě muslimové vyznávají, že „principy islámu jsou slučitelného s principy Republiky“ jako je sekularismus či rovnocenné postavení žen. Macron si od charty slibuje, že muslimové odmítnou politizaci islámu.

Charta by měla být určujícím dokumentem pro plánovanou Národní chartu imámů, která by na jejím základě měla rozhodovat o udělení povolení imámům. Paříž chce tímto způsobem omezit vliv zahraničních duchovních, kteří podle kritiků propagují namísto francouzských hodnot cizí představy o správném uspořádání společnosti.

Tři z devíti francouzským islámských organizací se odmítly pod chartu podepsat. Dvě z nich, CCMTF a CIMG, jsou napojené na Turecko, jehož prezident Recep Tayyip Erdogan opakovaně osočoval Macrona z „islamofobie“. Poslední je přísně ultrakonzervativní hnutí Víra a praxe. Organizace tvrdí, že charta se obrací k muslimům „obviňujícím a marginalizujícím tónem“ a podrývá jejich důvěryhodnost.

Imám vystupující pod anonymní zkratkou T řekl serveru Middle East Eye, že se nechce přihlásit k chartě, protože jeden z jejích článků tvrdí, že muslimové v zemi nejsou terčem „státního rasismu“. „Kdo je stát, aby nám řekl, co je a co není rasismus?“, narážel T mimo jiné na vyjádření některých ministrů i prezidenta, podle kterých místní akademické instituce do Francie přináší „islamolevičácké“ ideje z amerických univerzit o systematickém rasismu vládních institucí.

CFCM „neposlušnou“ trojici zkritizovala. Ministr vnitra Gerald Darmanin varoval, že ti, kdo odmítnou podepsat chartu, mohou čekat více kontrol ohledně jejich aktivit. „Někdo podepíše, někdo ne a my z toho vyvodíme důsledky. Buď jste s Republikou, nebo nejste s Republikou,“ pohrozil též Macron.

Francie začala přijímat přísnější opatření vůči islamismu poté, co minulý rok na předměstí Paříže čečenský islamista uřízl hlavu učiteli. Krátce poté došlo k dalšímu útoku u kostela v Nice.