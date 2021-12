Francie evakuovala další spolupracovníky z Afghánistánu, zemi poskytla zásoby

V letadle byli někdejší spolupracovníci francouzské armády v Afghánistánu, novináři, ale také 11 francouzských a 60 nizozemských státních příslušníků a osob na nich závislých. O víkendu by cestující měli pokračovat z Kataru dále do Francie.

Katarské vojenské letadlo současně po dohodě s Paříží dopravilo do Afghánistánu přibližně 40 tun francouzského zdravotnického vybavení, potravin a zásob na zimu pro mezinárodní organizace v zemi, uvedla agentura AFP.

Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes na úvod dvoudenní návštěvy oblasti Perského zálivu přicestoval nejprve do Spojených arabských emirátů a poté do Kataru. Do Saúdské Arábie by měl dorazit v sobotu.

Od pádu Afghánistánu a jeho hlavního města do rukou radikálního islamistického hnutí Tálibán na konci srpna Francie z Kábulu letecky přepravila přibližně 400 Afghánců a 110 Francouzů, uvedlo ministerstvo zahraničí.