Farageova strana odvolala volebního kandidáta za „neaktivitu“. Byl mrtvý

Mluvčí strany Gawain Towler v úterý oznámil, že Reform UK odvolá kandidáta do voleb Tommyho Cawkwella spolu s dalšími. „Nemůžeme si dovolit mít lidi, kteří ve volebním roce nic nedělají. Byli to neaktivní kandidáti a my potřebujeme jedince, co jsou aktivní, abychom dali lidem kandidáty, které si zaslouží,“ řekl místním novinám The York Press.

Ukázalo se však, že Cawkwell nemohl být aktivní. Před dvěma měsíci totiž zemřel.

„Reform UK si nebyla vědoma faktu, že pan Cawkwell zahynul,“ uvedl Towler. „Přirozeně mě mrzí, že jsem si z nevědomosti neuvědomil důvod jeho nečinnosti. Pro jeho rodinu muselo být strašné číst o tom tak, jak to bylo prezentováno v tisku.“

Podle posledních průzkumů je Reform UK na třetím místě jen několik procentních bodů pozadu za vládnoucí Konzervativní stranou. Její podpora se pohybuje okolo 16 procent.

Reform UK založil bývalý europoslanec Nigel Farage, jenž se krátce poté stáhl do ústraní a stal se politickým komentátorem. Ve straně zaujímá stále místo čestného předsedy. Vůdcem politického uskupení je nyní Richard Tice. Není jasné, zda se Farage do čela strany vrátí před volbami. Ty proběhnou nejpozději v lednu 2025.