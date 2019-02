Eurokomisařka Jourová: Zákony by se měly dodržovat i na sociálních sítích

Když ale v Česku Václav Klaus ml. společně s třicítkou poslanců začal prosazovat zákon, který by Facebooku zakázal mazat příspěvky uživatelů, Jourová se americké internetové firmy zastala. A zároveň odmítla, že by Facebook jakkoliv tlačil EU k cenzuře některých názorů, jak Klaus ml. argumentoval.



Chystá EU cenzuru sociálních sítí?

V českém trestním zákoníku je paragraf, který zakazuje dětskou pornografii, paragraf vztahující se k terorismu, paragrafy vztahující se k vyhrožování a šíření násilí. Velmi podobné paragrafy najdeme ve všech evropských zákonících. My těm vesměs americkým firmám pouze říkáme, aby byl dodržen zákon na jejich sítích. Aby se ohlížely na platné zákony, ale i na to, jak je nenávist na internetu definovaná soudy.



Takže argumentace Klause ml., který svůj zákon prosazuje i kvůli tomu, že sociální sítě dle něj podléhají tlaku EU a cenzurují názory, je špatná?

Často nesouhlasím s názory pana Klause, ale vždycky budu hájit jeho právo ty věci říkat. Proto mě mrzí, že on tvrdí, že EU cenzuruje. Není to pravda. Nic takového po žádné firmě nechceme. A pokud k neodůvodněnému mazání něčího názoru dochází, každý může bránit právo na své svobodné vyjádření u soudu.



Měla by EU tlačit na filtrování toho, co je pravda a co je nepravda na sociálních sítích?

Máme velké obavy z ovlivňování voleb. Nejen těch evropských. Od internetových firem chceme, aby lidé věděli, když na ně cílí politická reklama, a ta byla důkladně označena. Zároveň požadujeme, aby zasahovaly proti falešným účtům. Sociální média byla založena, aby umožnila komunikaci lidí s lidmi. Ne aby se lidé ocitali pod palbou nějaké umělé inteligence, která na ně bude i za pomoci zneužití jejich osobních údajů působit a vymývat mozky.



Ale zároveň po sociálních sítích rozhodně nechceme, aby zasahovaly do politické debaty, mazaly něčí názory a vnášely do toho ideologii. Debata musí zůstat volná, což zdůrazňuji na všech jednáních s těmito firmami. Pokud se ale někde objevují extremistické názory šířící nenávist, je třeba proti nim zasáhnout. A ono to má i druhou stranu mince. Kdyby se například na Facebooku začetli Marťani, pravděpodobně by si mysleli, že lidstvo je banda vrahů a lupičů. Nekultivovanost a nezákonnost na sociálních sítích spoustu lidí, kteří by rádi přispívali do veřejné diskuse, od debat tam odrazuje. Podléhají autocenzuře, protože se odmítají nenávisti a zlobě na sociálních sítích vystavovat. A to je přece také něco, co nechceme.

EU je pro americké internetové firmy obrovský a důležitý trh. Jsou ochotny spolupracovat?

Když jsem se o tom s internetovými giganty začala bavit v zimě roku 2016, představovali si, že budou importovat do Evropy kalifornské právo a že internet je zóna bez zákona. V Silicon Valley jsem slyšela názor, že oni jsou vlastně jen jakési potrubí, které nastavuje možnosti komunikace. Ale když jím protéká nějaká špína, oni s tím nemají nic společného. To už je dnes ojedinělé. Dnes už si většina sociálních sítí uvědomuje, že musí proti porušování zákona ve svém prostoru aktivně vystupovat. Obávají se totiž, že jinak z nich uděláme právně zodpovědné a budou podléhat sankcím, což by pro ně bylo mnohem horší.



Sociálním sítím, které nebudou důsledně mazat protiprávní obsah, ale dle nového zákona v Německu bude hrozit pokuta v přepočtu až 1,3 miliardy korun. O zavedení sankcí se hovoří i ve Francii.

To, že to jinde v Evropě držíme na úrovni samoregulace, považuji za svůj úspěch liberálky, která regulaci nemá ráda. Není to podle mě správná cesta.



I když se Facebook podřídí samoregulaci, denně se tam objevují miliardy příspěvků ve sto jazycích. Je vůbec technicky možné zajistit, aby nezákonné příspěvky byli schopni filtrovat? Facebook byl kritizován, že na tuto práci najímá externisty třeba z Indonésie, kteří mnohdy neznají jazyk či kulturní kontext, takže mají tendenci dělat chyby.

Já od sociálních sítí chci, aby vynaložily lidské kapacity. Tohle nemůžeme odbýt nějakou technologií. Na rozdíl od dětské pornografie a terorismu, kde se nezákonný obsah dá identifikovat automatickou analýzou slov a obrázků, u nenávistných projevů jsme nikdy nechtěli, aby se zapnula nějaká mašina, která pojede jako kombajn a podle nějakých klíčových slov to bude mazat.

Je nutné, aby to dělali lidé, kteří žijí v členských zemích EU, znají jazyk, znají kontext a mají cit pro to, co je třeba dle zákonů mazat. Dle naší definice jde o nenávistný projev v digitální sféře, který má potenciál vyvolat násilí v reálném životě. To nikdo z Filipín neudělá. V případě Česka by to měli být Češi. A zároveň by například Facebook měl dát jasnou zpětnou vazbu svým uživatelům, co a proč se s tím obsahem stalo.



Takže Facebook má už dnes takové zaměstnance i v Česku? Rozumějí česky psaným příspěvkům?

Určitě mají lidi, kteří umějí česky a rozumějí českému právu. Osobně jsem se ptala na některé případy velmi tvrdých vyhrožování, které mi někdo hlásil a z reakcí Facebooku bylo patrné, že za tím jsou Češi, kteří ty případy znají. Počty Čechů vyčíslit nedokážu. Ale celkem lidí, kteří se starají o bezpečnost a dohlížejí na obsah, má Facebook zhruba 15 až 30 tisíc. Věnuje se tomu podle nich na dvacet poboček třeba i v Německu, Irsku či Španělsku.



Deník New York Times zveřejnil, jak ve Facebooku vznikají pravidla o tom, co moderátoři mají mazat. A kritizoval, že se nezkušení lidé často musí rozhodovat na základě komplikované změti pravidel, vznikají chyby a mažou, co by neměli. Myslíte, že Facebook zvládá filtrovat obsah kvalitně?

Poměrně velká armáda dobrovolníků při našem vyhodnocování zkoušela, jak Facebook reaguje na oznámení, že nějaký obsah porušuje zákon. A nedospěla jsem k názoru, že to řídí lidé, kteří neznají jazyk, kontext a právo toho státu. Odstranil 72 procent nahlášeného. Jsem i ráda, že to není více. Říkáme, že v pochybnostech by tam ten obsah měl zůstat. Nechci tu pěstovat nějakou armádu paranoiků, kteří budou hlásit jakýkoliv případ, kdy je někdo zesměšnil nebo měl jiný názor. Musíme chránit právo na svobodné vyjádření.



A chránit ho až do té míry, že obsah, který neporušuje zákony, bude zakázáno velkým sociálním sítím mazat, smysl nedává?

Sociální sítě se tváří jako veřejný prostor, ale ve skutečnosti jde o prostor vytvářený soukromými firmami. Pokud v Česku zní apel zakázat jim mazat, byl by to obrovský zásah do jejich svobody podnikání. Mluvila jsem například s šéfem významné firmy Cloudflare. Ten dlouho držel americkou filozofii naprosté svobody slova garantovanou prvním dodatkem ústavy. Nakonec se ale rozhodl přestat na internetu držet neonacistický web Daily Stormer, i když americké zákony neporušuje. Říkal mi, že už nesnesl, že neonacistům pomáhá, aby byli vidět. Nemůžeme pošlapávat právo konkrétních lidí, aby si na svých soukromých službách stanovili vlastní pravidla toho, co se tam smí a nesmí.