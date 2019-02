Facebook a spol. pod dohledem? Britové řeší reklamu a fake news

16:01 , aktualizováno 16:01

Papírovým novinám dlouhodobě klesají prodeje i příjmy z tištěné reklamy. Té totiž silně konkuruje cílená nabídka technologických firem jako je Facebook či Google. V Británii by tak měl vzniknout úřad, který by zajistil, aby byl obsah zpráv zprostředkovaný přes technologické giganty důvěryhodný. Zároveň by odhaloval podvodné zprávy. Googlu nebo Facebooku díky nim totiž plynou příjmy z reklamy.