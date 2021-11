Etiopii hrozí rozpad. Rebelové postupují k Addis Abebě, vláda mobilizuje

„Organizujte se a dejte se na pochod, chopte se zbraní, nasaďte všechny síly... abychom zastavili, odrazili a pohřbili teroristy z TPLF,“ napsal koncem října na Facebook etiopský premiér.



Válka, kterou přesně před rokem poněkud neuváženě sám zažehl, se totiž v posledních týdnech vůbec nevyvíjí v jeho prospěch. Bojovníci Tigrajské lidové osvobozenecké fronty (TPLF) během léta vypudili vládní síly ze svého státu na severu země a pak vpadli do sousedících regionů.

Během minulého týdne ovládli šestsetisícové město Dessie v Amharském státě a sousední Kombolču, kde podle premiérova mluvčího zavraždili asi sto místních mladíků. Takové zprávy se ovšem podle světových agentur nedají nezávisle ověřit, region je odříznut od komunikací.



Jisté nicméně je, že povstalci se přiblížili na 325 kilometrů od Addis Abeby, obsadili klíčovou dálnici spojující hlavní město se severem země a spojili se s další povstaleckou skupinou: Oromskou osvobozeneckou armádou (OLA).

„Spojili jsme síly s OLA a pokud k dosažení našich cílů v Tigraji budeme muset pochodovat na Addis Abebu, tak to uděláme,“ pohrozil premiérovi mluvčí tigrajských rebelů Getaču Reda.

Africká Jugoslávie?

Konflikt v druhém nejlidnatějším státě Afriky vypukl přesně před rokem. Abyi Ahmed se tehdy rozhodl zlomit odpor tigrajských politických vůdců, kteří před jeho nástupem k moci po tři dekády kontrolovali etiopskou politiku. Ofenziva zprvu slavila úspěchy, Tigrajci ale pak přešli ke guerillové válce a válečné štěstí se vzápětí otočilo.

Premiérovi, který před dvěma roky dostal Nobelovu cenu za mír, se mnohonárodnostní země začala rozpadat pod rukama a jeho image demokratického reformátora se definitivně rozplynula. Kvůli zatýkání svých kritiků přišel i o přízeň mnohých příslušníků kmene Oromů, k němuž se sám počítá.



Oromská osvobozenecká armáda je jen jednou z mnoha regionálních milic. Její dredatí bojovníci dnes provozují výcvikové tábory na hranicích s Keňou a vzhledem k oslabení autority centrální vlády se však netají ambicemi vyhlásit vlastní nezávislý stát Oromie.

„Naší strategií je dostat bez velkých ztrát Oromii pod kontrolu. To se nám daří. Pracujeme na obklíčení Addis Abeby. Nepotrvá to dlouho, k zabraným územím přidáváme stále nová a nová,“ řekl reportérce BBC jeden z velitelů OLA Jaal Gamachiis Aboye.

Odborníci varují, že země, která byla ještě nedávno považována za ekonomického premianta a klíčového spojence Západu v Africkém rohu, se propadá do chaosu. Mluví se o africké verzi jugoslávského scénáře, ovšem s mnohem vážnějšími dopady.

„Etiopská nestabilita může ohrozit námořní trasy v Rudém moři a spustit uprchlické vlny, proti nimž by byly ty z minulých let jen slabým odvarem,“ upozorňují v komentáři pro Politico američtí analytici Alex Rondos a Mark Medish. „Chaosu by zneužili teroristické skupiny jako aš-Šabáb a další pobočky al-Káidy.“

Tažení proti páté koloně

Neuvážené tažení proti Tigraji si vyžádalo tisíce mrtvých. Přes dva miliony lidí se ocitly na útěku, 400 000 lidí ohrožuje hlad. Obě strany se obviňují z válečných zločinů a masakrů civilistů, masového znásilňování se dopouštějí i vojáci ze sousední Eritrey bojující po boku vládních vojsk.

Předáci TPLF tvrdí, že jejich hlavním cílem je zrušení blokády, která od loňského podzimu dusí jejich region - vláda do šestilimilionové Tigraje nepouští ani humanitární pomoc. Požadují také stažení amharských milic ze sporného území na západě Tigraje. Naděje na příměří je slabá, obě strany konfliktu vyjednávání odmítají.

Vývoj občanské války v Etiopii. Území označená zelenou barvou jsou pod kontrolou TPLF, červená drží jednotky loajální vládě v Addis Abebě (3. listopadu 2021)

Jestli je v silách TPLF ohrozit hlavní město, není zcela jisté. „Je nemyslitelné, že přijdou sem do Addis. K tomu nikdy nedojde,“ řekl agentuře AP jeden z obyvatel metropole. „A i kdyby, tak asi nezabijí všechny lidi. Komu by pak vládli?“ zamyslel se další. Jiní se ovšem obávají, že státní média situaci lakují na růžovo.

V hlavním městě mezitím začalo dalších kolo represí proti etnickým Tigrajcům, které úřady vnímají jako na pátou kolonu. K útokům a čistkám nabádá sám premiér. „Musíme bedlivě sledovat ty, kteří žijí mezi námi a pracují pro nepřítele,“ napsal na sociální sítě Ahmed.