Afrikanista: Tigrajci jsou velmi silní, z oslabení Etiopie se raduje Egypt

Čím si vysvětlujete rychlý postup TPLF z posledních týdnů?

Konflikt je do jisté míry válkou propagand, což je dáno i tím, že novináři nebo pozorovatelé se do konfliktní zóny nedostanou. TPLF je samozřejmě historicky velmi silná a dobře organizovaná, navíc založená na loajalitě a poslušnosti. Je možné, že současný postup TPLF je do jisté míry i produktem určité psychologické války, kdy se obě strany přetahují o své úspěchy skrze média.

V jakém stavu jsou federální síly?

Někteří pozorovatelé soudí, že etiopské síly jsou zdecimované. Pravdou je, že v regionu Amhara dochází k masivní mobilizaci a vláda registruje zbraně. Skutečnou sílu etiopských sil neumím odhalit, protože se v poslední době množily zprávy o zajetí tisíců vojáků tigrajskými jednotkami.

K TPLF se v posledních týdnech přidaly i další skupiny jako Oromská osvobozenecká armáda (OLA). Co to pro vývoj války a politické situace znamená?

OLA působí v okolí Addis Abeby a především v regionu Wellegga na západě Oromie. Jsou lidé, kteří tvrdí, že její vstup do Addis Abeby je otázkou dnů, a jsou lidé, kteří tvrdí, že se to nestane.

Pokusí se TPLF a její spojenci vstoupit do Addis Abeby, nebo se spokojí s jejím obklíčením?

Nemyslím si, že by TPLF vstupovala do Addis Abeby. V TPLF si musí být velmi dobře vědomi, že se po nich nikomu v Addis Abebě nestýská. Myslím, že zůstane v nějaké dostatečné vzdálenosti a půjde spíše o ekonomický tlak na vládu. Samozřejmě se mohu mýlit.

Jan Záhořík Afrikanista se zaměřením na moderní dějiny Etiopie a konflikty v subsaharské Africe. Přednáší na University of New York in Prague a na Západočeské univerzitě v Plzni.

Uvádí se, že současným cílem TPLF je ovládnout dopravní koridory z Etiopie do Džibutska. Jak moc je na nich etiopská vláda závislá?

Toto je samozřejmě zcela zásadní. Koridor Džibuti - Addis Abeba je hlavní ekonomickou žilou pro etiopskou ekonomiku. Její ovládnutí TPLF by samozřejmě znamenalo zásadní ránu pro Addis Abebu.

TPLF tvrdí, že jí jde především o zrušení blokády Tigraje. Je to pravda, nebo jí jde i o odstranění premiéra Ahmeda a získání podílu na moci?

TPLF byla od počátku vlády Abiy Ahmeda nespokojená, mnozí zocelení členové TPLF to brali jako křivdu, protože TPLF po 27 letech ztratila reálnou moc. Dlouhodobě prohlašovala, že jí jde pouze o uchování autonomie regionu Tigraj a o zastavení násilí.

Samozřejmě je třeba přiznat, že dochází k domovním prohlídkám, zatýkání Tigrajců (ale stejně tak Oromů). Mnoho Tigrajců již odešlo do exilu a „genocidní slovník“ z okolí premiéra určitě ničemu nepomáhá. Samozřejmě hrozící hladomor statisíců Tigrajců akce TPLF akceleruje.



O koho se může premiér Abiy Ahmed v současné situaci opřít?

Abiy Ahmed se dnes opírá především o amharské obyvatelstvo a amharské nacionalisty, hlavní konflikt totiž probíhá v zásadě mezi regiony Tigraj a Amhara.

Jaká je dnes jeho podpora mezi obyvatelstvem?

My jsme v současné chvíli na jihu Etiopie v rámci projektu České geologické služby pod vedením docenta Kryštofa Vernera a v rámci monitoringu terénu si člověk nemůže nevšimnout, že zrovna zde se premiér těší podpoře.

Mimochodem, rozhodně to není tak, že bychom zde přeskakovali barikády a hořící pneumatiky a vyhýbali se kulkám, jak by se mohlo zdát z médií. Tím rozhodně současný konflikt nebagatelizuji, ale život je na většině území Etiopie v zásadě v normálu.

Abiy Ahmed bezesporu citelně ztratil v Oromii, protože se dopustil kroků, kterými vehnal jak oromskou mládež (tzv. qeeroo), tak část OLF (Oromská fronta osvobození, OLA je jejím vojenským křídlem, pozn. red.) do náruče TPLF.

Část OLF se však neztotožňuje se spojením s TPLF a nepřeje si za žádnou cenu vstup jednotek TPLF do Oromie, což znamená všude v okolí hlavního města. Jinými slovy, ten konflikt má mnoho vrstev a nelze na něj nahlížet černobílou optikou.



Je vůbec premiér schopný usednout k jednacímu stolu s šéfem TPLF Debretsionem Gebremichaelem?

Toto si neumím představit. Rétorika je na obou stranách natolik vyhrocená, že to přesahuje moji představivost.

V Addis Abebě jedná zvláštní vyslanec USA Jeffrey Feltman. Jaké zájmy mají USA v Etiopii a mají na premiéra nějaké páky?

Abiy Ahmed dlouhodobě vyjadřuje zklamání z postupu západních zemí, na mnoha místech Etiopie je znát znepokojení z vměšování cizích mocností a především USA do konfliktu pod heslem „vyřešíme si to sami.“ Ke schopnosti USA v současné chvíli přimět všechny strany ke komunikaci bych byl spíše rezervovaný. Scénářů je zde celá řada.

4. listopadu 2021

Jaké další země se v etiopské krizi angažují?

Abiy Ahmed podepsal dohodu s Ruskem, Íránem a Tureckem, jedná se především o vojenskou podporu. Do konfliktu je tak či onak zapojen i Egypt, který může mít radost z oslabení Etiopie z důvodů Velké etiopské renesanční přehrady (GERD).

Jaký je podle vás nejpravděpodobnější scénář dalšího vývoje?

Velmi těžké předvídat. Život v Addis Abebě je oproti mediálním výstupům vcelku normální a nikdo moc nevěří ve vstup TPLF do města.

Hrozí Etiopii propad do větší války a případně i nějaké forma dezintegrace? Občas se hovoří o africké Jugoslávii – je to vhodný příměr?

Toto samozřejmě vyloučit nelze, jakkoliv bych spíše zatím zůstal optimistou, Etiopie přežila mnoho krizí a tato se sice může stát asi největší z pohledu integrity státu, ale zatím bych se rád vyhnul nějakým senzacechtivým soudům.