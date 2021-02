A hyeny měly hody... Svědci líčí masakr ve svatém městě Etiopie

Kolem okolností masakru v spirituálním centru regionu Tigraj panuje stále mnoho nejasností. Etiopská vláda oblast během ofenzivy kompletně odřízla od světa, zablokovala telefon i internet a zakázala vstup zahraničním novinářům. Informace se dostávají ven jen pomalu a je obtížné je ověřit.

Od Nového roku nicméně do světa prosakují zvěsti, že koncem loňského listopadu se u Chrámu panny Marie Sionské ve městě Aksúm odehrálo něco příšerného. Masakr, během nějž zemřelo několik set lidí. Agentuře AP se nyní podařilo vyzpovídat několik lidí, kteří tvrdí, že byli při tom.

Chrám panny Marie Sionské má pro etiopské pravoslavné křesťany mimořádný význam. Věří, že je zde uschována Archa úmluvy, kterou sem před více než tisíci lety přenesl z Jeruzaléma první habešský císař Menelik.



Během vládní ofenzivy se posvátné místo stalo útočištěm pro uprchlíky z jiných koutů Tigraje. Ve druhé půlce listopadu sem za zvuků dělostřelby dorazily i vládní jednotky, kterým při pronásledování tigrajských předáků pomáhali vojáci ze sousední Eritrey.

Hlavně ti podle svědectví stojí za masakrem z 28. listopadu. Ve snaze dopadnout příslušníky tigrajských milicí vpadli do chrámu a začali střílet do prchajících lidí. „Zachránil jsem se jen náhodou, pomohl mi jeden kněz,“ vylíčil po telefonu agentuře AP diákon, který stále žije v Aksúmu a nepřeje si uvést své jméno.



„Když jsme vyběhli na ulici, všude kolem nás se ozývala střelba,“ líčí, jak přeskakoval mrtvé a zraněné a zoufale hledal místo, kde se schovat.



„Začali vraždit lidi, kteří utíkali z kostela. Jenom proto, že byli na ulici. Bylo příšerné se na to koukat,“ uvedl učitel Getu Mak, který řádění eritrejských vojáků sledoval z okna hotelového pokoje. „Téměř na každém rohu leželo lidské tělo. Z každého domu se ozýval pláč,“ dodal.

Střelba pokračovala až do následujícího dne. Vojáci chodili od domu k domu, rabovali a vraždili. Diákon později pomáhal počítat mrtvé a pohřbívat je do hromadných hrobů. Vojáci podle jeho odhadů za víkend zabili asi osm set lidí.



Mrtví leželi na ulicích ještě několik dní. Městem se šířil pach smrti. Obyvatelé Aksúmu v noci s hrůzou naslouchali, jak z okolních kopců scházejí hyeny k příšerné hostině. „Viděl jsem vůz tažený koněm, bylo na něm asi dvacet těl. Jel směrem k chrámu, ale Eritrejci ho zastavili a řekli lidem, ať ty mrtvé hodí zase na ulici,“ říká Getu Mak.



Pohřbít je mohli až poté, co vojáci odešli pronásledovat tigrajské milice do okolních kopců. „Nemohli jsme jim dopřát řádný pohřeb. Uložili jsme je do hromadných hrobů,“ líčí diákon etiopské pravoslavné církve chmurný obřad v areálu chrámu.

Eritrejská pomsta

Etiopský premiér Abyi Ahmed zahájil vojenské tažení proti Tigraji počátkem loňského listopadu. Držitel Nobelovy ceny za mír za rok 2019 se tak pokusil zlomit odpor tigrajské politické strany TPLF, která do jeho nástupu k moci po třicet let dominovala etiopské politice a zemi vládla železnou ruku (o příčinách konfliktu více zde).

O měsíc později oznámil vojenské vítězství (podle jeho slov si nevyžádalo ani jednoho mrtvého civilistu). Zprávy pronikající informačním blackoutem však naznačují, že pádem tigrajské metropole Mekele boje neskončily. Humanitární pracovníci se obávají hladomoru, množí se informace o rozsáhlém znásilňování a válečných zločinech, kterých se dopouštějí obě strany konfliktu.



Zprávy o krveprolití v Aksúmu jsou obzvláště znepokojivé. Chrám panny Marie Sionské je považován za posvátné místo, kam se každý rok sjíždějí statisíce poutníků z celé země.

„Když zaútočíte na Aksúm, nezaútočíte jen na identitu všech pravoslavných Tigrajců, ale i všech etiopských pravoslavných křesťanů,“ řekl agentuře AP etnolog Wolbert Smidt. „Celé město Aksúm je považováno samo o sobě za chrám.“



Dalších masakrů se zřejmě vládní a eritrejští vojáci dopouštěli v okolních vesnicích. „Pokud vyjedete na venkov, situace je tam daleko horší. Když vojáci nezvítězí, vybíjejí si vztek na zemědělcích. Zabijí každého, kdo se jim připlete do cesty,“ říká diákon z Aksúmu.

Vláda v Addis Abebě popírá, že by se do pronásledování TPLF zapojily eritrejské jednotky. Jejich přítomnost však dokazují satelitní snímky, podle nichž se vojáci z totalitní země přezdívané „africká KLDR“ dopouštějí zločinů v uprchlických táborech.



Tigrajci jsou přesvědčeni, že Eritrejci se dnes v jejich kraji mstí za dvě dekády starou pohraniční válku. Konflikt probíhal v době, kdy Etiopii železnou rukou vládla TPLF a definitivně ho ukončila až mírová dohoda uzavřená Abyi Ahmedem.

Jeden z uprchlíků z Aksúmu tvrdí, že etiopští vojáci a policisté nechávají Eritrejcům volnou ruku. „Říkal jsem jim: ‚Poslouchej, vždyť jsi Etiopan. Tito lidé ničí etiopská města. Jak to můžeš dopustit?‘“

„Odpověděl mi: ‚A co mám dělat? K tomuhle hlavně vůbec nemělo dojít. Je to rozkaz shora,‘“ vzpomíná 39letý Mhretab, kterému se podařilo uprchnout a nakonec se dostal až od Spojených států.