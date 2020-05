USA začnou rušit politické výjimky pro Hongkong, oznámil Trump

Konec vztahů s WHO Na stejné tiskové konferenci Trump také oznámil, že USA končí spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Řekl, že Spojené státy své prostředky původně určené této organizaci věnují na jiné globální zdravotnické účely. V souvislosti s tímto krokem WHO opětovně obvinil, že je pod vlivem Číny.