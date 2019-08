Umělkyně vyšívá výroky Donalda Trumpa. Do voleb jich chce mít 2020

„Mohl bych stát uprostřed Páté avenue a střílet po lidech a přesto bych neztratil voliče“, „Taková zlobivá žena“ či „Rusko nemá nic společného s mým zvolením“. Tweety Donalda Trumpa vstupují do historie nejen v novinách, na sociálních sítích nebo jako takzvaná meme. Zvěčněné jsou také v podobě výšivek.

Diana Weymarová s vyšíváním začala v lednu roku 2018 se slovy „Jsem velmi vyrovnaný génius“ z tweetu, kterým Trump reagoval na vydání knihy Fire and Fury: Inside the Trump White House (Ohnivá zloba: Uvnitř Trumpova Bílého domu). V té autor mimo jiné zpochybnil prezidentovo duševní zdraví.

„Pro mě to byl způsob, jak se vyjádřit k dění v americké politice. Rozhodla jsem se vyšít jeden tweet týdně, abych měla pořád přehled, co Trump prohlašuje. Rychle se z toho ale staly tři nebo čtyři výšivky týdně,“ směje se umělkyně a dodává, že nakonec zjistila, že dost dobře nemůže vyšít úplně všechno, co by stálo za to.

S vyšíváním jí začali pomáhat i známí. Projekt se také brzy začal šířit na sociálních sítích. Weymarová se posléze rozhodla začít vyzývat ostatní, aby jí do projektu Tiny Pricks své výtvory zaslali. A dostala odezvu z celých Spojených států.

V současné době sbírka čítá přes tři stovky tweetů vyšitých Weymarovou a zhruba čtyři sta, které zaslali ostatní. Svou troškou můžou nově přispět Britové – s vyšitými výroky premiéra Borise Johnsona.

Trojrozměrný twitterový účet

„Když lidé přijdou na mou výstavu, vstupují vlastně do twitterového účtu,“ vypráví umělkyně pro BBC. „Když si výstavu prohlíží, říkají mi, kde a jak si daný výrok poprvé přečetli. Jiní také hledají výšivky od svých známých“ popisuje.



Když pak provádí návštěvníky po galerii, ukazuje jim často výšivku s Trumpovými slovy „To nejlepší, co se kdy Portoriku kdy stalo, je prezident Donald J. Trump“. Zvláštní je tím, že je vyšitý na obyčejné kuchyňské papírové utěrce.

Netradiční materiál však není výjimka. Jednu z výšivek například vytvořila vnučka na kapesník své babičky přeživší holokaust. Jiná je zase poprášená uhelným prachem od ženy z Aljašky.



Weymarová si vede databázi všech tweetů a výroků, které se na výšivkách objevily. Nevadí jí, když se opakují. „Čím víc jich je, tím ta zpráva rezonuje,“ uvedla pro server Artnet a podotkla, že i tak je každý kousek originální, protože všichni vyšívají svým vlastním stylem.

Jeden z posledních výroků například pochází ze summitu zemí G7, kde se Trump nechal slyšet, že Boris Johnson „je ten pravý“ pro funkci premiéra a Británie už „nebude mít kouli na noze“. Sám Johnson ho mírnil: „Donalde, nahrávají vás“. Jeho slova se ve výtvoru objevila také.

„Když se díváte na jednotlivé stehy, které ty nápisy tvoří, musíte zkrátka myslet na toho, kdo to vyšíval. A uvažujete, jak Trumpova slova asi ovlivnila jeho život,“ vypráví umělkyně.

Podle ní se mnoho lidí rozhodlo vyšít výroky, které se jich nějak dotkly. Inspirace je tak nekonečná. Objevují se například Trumpovy názory na potraty, Severní Koreu, Írán či soudce Nejvyššího soudu USA Bretta Kavanaugha, který byl nařčen ze sexuálního obtěžování.