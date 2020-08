Další kniha o Trumpovi. Odhalím jeho volební podvody, láká bývalý právník

„Trump s tichým souhlasem Ruska podváděl ve volbách, jak zjistíte na těchto stranách, protože udělat cokoliv – a já mám na mysli opravdu cokoliv – aby ‚vyhrál‘, bylo vždy jeho obchodním modelem a způsobem života,“ píše Cohen v předmluvě, která byla ve čtvrtek zveřejněna na internetu.

„Prezident chtěl, abych byl mrtvý. Nebo abych to řekl tak, jak by to řekl Donald Trump: Nevadilo by mu, kdybych byl mrtvý,“ píše Cohen v úvodu předmluvy.

Podle agentury Reuters ale předmluva nic nového o vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb z roku 2016 neodhaluje a není ani jasné, zda se něco nového čtenáři dozvědí v samotné knize. Ta ponese název Disloyal - A Memoir (Neloajální - Paměti). Podle nakladatelství Skyhorse Publishing bude kniha „nejničivějším obchodním a politickým hororem století“.

Mluvčí Bílého domu označil Cohena za nedůvěryhodného. „Nemá problém přiznat, že běžně lže, ale očekává, že mu teď budou lidé věřit, když může na prodeji knihy vydělat. Je nešťastné, že média využívají tohoto smutného a zoufalého muže k útokům na prezidenta,“ uvedl mluvčí. Samotný prezident v minulosti svého bývalého důvěrníka označil za krysu a lháře.

Někdejší osobní právník Donalda Trumpa se v srpnu 2018 přiznal k porušení zákonů v osmi bodech včetně porušení zákona o financování volební kampaně. Jedním z provinění bylo zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, pornoherečce Stormy Daniels a modelce Karen McDouhalové, s nimiž měl údajně ženatý Trump sexuální poměr. Prezident tato obvinění odmítá. Třiapadesátiletý Cohen byl rovněž odsouzen za lhaní Kongresu, daňové úniky a bankovní podvody. Z tříletého trestu si odseděl zatím něco přes rok.

V květnu se Cohen dostal kvůli nebezpečí nákazy koronavirem z věznice do domácího vězení, později byl ale opět uvězněn. Podle soudu byla důvodem jeho opětovného uvěznění snaha zabránit mu ve zveřejnění chystané knihy o Trumpovi. Od konce července je Cohen opět v domácím vězení.



15. září by také měla vyjít nová kniha Boba Woodwarda nazvaná Rage. Známý novinář, jenž se Trumpově administrativě věnoval už v knize Fear: Trump in the White House (Strach: Trump v Bílém domě), pro ni získal mimo jiné 25 dopisů, které si americký prezident vyměnil se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.