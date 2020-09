Trump chce vládnout dalších 12 let. A nežertuje, varuje jeho exprávník Cohen

„Donald Trump věří, že by měl být vládcem Spojených států, diktátorem. Opravdu hledá možnost, jak změnit ústavu. Když Donald Trump vtipkuje o dalších dvanácti letech (v úřadu), tak nežertuje. On nemá smysl pro humor,“ uvedl Cohen ve středu večer v pořadu CNN Tonight.



A pokud současný prezident zvítězí v listopadových volbách, „automaticky hned první den“ prý začne přemýšlet, jak by mohl americkou ústavu změnit tak, aby mohl v Bílém domě zůstat i na třetí a čtvrtý mandát (počet funkčních období byl omezen na dvě 22. dodatkem ústavy ratifikovaným v roce 1951).



„Tak, jako to řekl (čínskému) prezidentovi Si Ťin-pchingovi a mnoha dalším lidem. To proto obdivuje všechny ty Kim Čong-uny ve světě,“ míní Trumpův bývalý osobní právník s odkazem na severokorejského vůdce.

Cohen tento týden vydal svou novou knihu Neloajální: Paměti, ve které popisuje svou zkušenost s Trumpem. Se svým dílem se přitom zařadil do čím dál delší fronty lidí z prezidentova okolí, kteří politika vykreslují ve velmi nelichotivém světle.

Namátkou mezi ně patří třeba Trumpův bývalý bezpečnostní poradce John Bolton, prezidentova neteř Mary Trumpová nebo novinář Michael Wolff. Brzy se má na pultech objevit také nová kniha novináře Boba Woodwarda.

Trump je vůdce sekty, míní Cohen

Právník Cohen nyní sedí v domácím vězení pro porušení zákona o financování volební kampaně, zaplacení úplatku za mlčení dvěma ženám, s nimiž měl údajně ženatý Trump sexuální poměr, a za lhaní Kongresu, daňové úniky a bankovní podvody. V pořadu CNN popsal, že člověk v Bílém domě brzy přestane rozlišovat dobro od zla.

„Moje dcera a žena i můj syn mi tehdy pořád říkali: ‚Přestaň. Nechceme, abys pro něj pracoval. Odejdi, vždyť to nepotřebuješ. Co to děláš? Věci, které provádíš, jsou morálně špatné. Ztratil jsi svůj morální kompas, prober se‘,“ pokračuje Cohen s tím, že v Bílém domě panuje atmosféra jako v sektě.

Nikdo nesmí prezidenta – lídra sekty – zpochybňovat. „Pro každého, kdo tam chce pracovat: Bůh chraň, abyste řekli něco špatně. Bůh chraň, abyste udělali něco špatně. Vyhodí vás. Přesně proto se v jeho administrativě vystřídalo tolik lidí. Myslím, že Trump překonal všechny rekordy. A on má rekordy rád,“ poznamenal Cohen. Ve své knize prezidenta popisuje také coby „podvodníka, lháře, tyrana, rasistu a predátora“.

Podle BBC v knize píše, že se Trump provinil stejnými skutky, jaké jeho samého dostaly do vězení. A pokud jde o uplacení Trumpovy údajné milenky Stormy Daniels, prezident prý dostal radu od přátel, aby neriskoval prozrazení a zaplatil.

„Pokud se to dostane na světlo, nejsem si jistý, jak to zapůsobí na mé příznivce. Ale vsadil bych se, že si budou myslet, že je cool, že jsem spal s pornohvězdou,“ řekl prý Trump. A podle listu The Guardian pronesl sexuálně laděné poznámky o patnáctileté dívce, o níž nevěděl, že je Cohenovou dcerou.

„Děti baží po otcově lásce a pozornosti“

Ostatně i o Trumpově rodině se čtenáři v knize dozvědí. „Pravdou je, že všechny tři děti bažily po otcově lásce... Opuštěné svým egomaniakálním otcem a poníženy tím, že otevřeně podváděl jejich matku, jsou nyní navěky uvězněné v kolotoči vyžadování jeho pozornosti,“ píše Cohen o Donaldu juniorovi, Ericovi a Ivance, které Trump zplodil se svou první ženou Ivanou.

Přináší také historku, kdy Trump v Bílém domě seřval svého nejstaršího syna. Tématem byla juniorova záliba v trofejním lovu. „Co to s tebou ku*va je? Ty si snad myslíš, že jsi chlapák sedící na kamenech, pak bum! a zabiješ nějaké zas*ané zvíře? A ještě do téhle blbosti zatáhneš svého bratra? Proč jsi sakra zveřejňoval takové fotky? Vypadni z mé kanceláře,“ líčí Cohen Trumpovu zlost.

Donald mladší tehdy údajně odešel beze slova, s hlavou svěšenou. Lov velkých zvířat Trumpovu image příliš nevylepšil, samotný prezident na něj navíc podle Cohena změnil názor, za čímž je prý vliv první dámy Melanie.

Ta mimochodem ví o všech milostných pletkách svého manžela, ale „nezajímá ji, co o tom kdo říká a píše, a neptá se na detaily“. A pokud by náhodou od Trumpa chtěla odejít, tomu by to bylo jedno. „Novou manželku si můžu najít vždycky. To by pro mě nebyl problém. Ať si jde, jestli chce,“ prohlásil prý Trump.

„Mafián a rasista“

Americký vládce se podle Cohena chová jako mafián a smýšlí špatně „o všech černoších“. Cohen tvrdí, že Trump pronesl rasistické poznámky například i o bývalém jihoafrickém prezidentovi Nelsonu Mandelovi, který prý „nebyl žádný lídr“. „Řekněte mi jedinou zemi vedenou černochem, která by nebyla p*delí světa,“ měl Trump údajně také říct.

Cohen mu na to podle NBC odpověděl „co třeba Amerika?“. „Nase* si,“ odsekl prý prezident. Slova o „p*delích světa“ už přitom z prezidentových úst zazněla, a to v roce 2018, kdy tak nazval při diskuzi o migraci do Spojených států Haiti a africké země.

Silnou nenávist také prý Trump cítí vůči svému předchůdci Baracku Obamovi, ke kterému se váže i zmíněná Trumpova a Cohenova vulgární slovní výměna. Cohen píše, že si najal představitele Obamy a natočil s ním video, v němž tehdejšího prezidenta „rituálně propustil z úřadu“.

Nelichotivě se měl Trump vyjádřit i o Hispáncích či evangelikálech, mezi nimiž má přitom velké množství příznivců a mezi se sám veřejně hlásí. Obdiv naopak šéf Bílého domu podle Cohena pociťuje vůči ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.

K podezřením, že se Trumpův tým před volbami spřáhl s Ruskem, aby Trump vyhrál, ovšem podotýká, že na to byla Trumpova kampaň „až příliš chaotická a nekompetentní“. Cohen pro Trumpa pracoval víc než dekádu, připomíná list The New York Times.

Cohenovi je jen líto, že už je konec, píše deník

A ačkoliv svého někdejšího šéfa líčí v těch nejhorších barvách, podle deníku The Washington Post je znát, že ho stále obdivuje. V knize navíc není nic, co by se o Trumpovi už nevědělo. Víc než „skutečného Trumpa“ svazek představuje „skutečného Cohena“, míní list.

„Byl jsem členem kultu. A miloval jsem to,“ přiznává právník. Cohenovi nicméně není líto, že takto žil, ale toho, že už tato éra skončila, dodává The Washington Post, podle nějž Cohen od Trumpa neodešel ani ve chvíli, když ten před ním násilím líbal cizí ženy, nebo když si uvědomil, že prezident Bílý dům „nikdy neopustí v míru“.

„Na konci knihy je varování pro každého, kdo ji čte. Nakapejte si do očí Visine, promněte si oči a uzřete, že Donald Trump se nestará o nikoho a o nic jiného než sám o sebe. Je mu jedno, jestli váš příbuzný zemře, dokud nejde o něj. Stará se jen o sebe a o tyto volby. A je připraven obětovat váš život, aby dostal další čtyř roky,“ míní autor nové knihy.



Bílý dům ještě před jejím vydáním knihy zveřejnil prohlášení, v němž Cohena označil za „zneuctěného zločince a vyhozeného právníka, který lhal Kongresu“. „Ztratil veškerou důvěryhodnost a není překvapením, že se ještě snaží vydělat na svých lžích,“ uvedla mluvčí Kayleigh McEnanyová.