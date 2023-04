Ve Francii pokračují demonstrace, protesty narušily i provoz na řece Rýn

Podle předchozích odhadů by už dvanácté kolo demonstrací mohlo do ulic přivést až 600 000 lidí.

Na čtvrtek je ohlášeno celkem 270 protestních akcí včetně protestu popelářů. Ti chtějí zablokovat příjezd ke dvěma parkovištím, která jsou klíčová pro svoz odpadu.

Na bezpečnost demonstrací má po celé Francii dohlížet 11 500 policistů, z toho 4 200 v hlavním městě. K poklidným průvodům by se totiž podle policie mohly stejně jako v minulosti připojit agresivní skupinky se zájmem vyvolávat násilnosti.

Od poloviny ledna Francouzi opakovaně vycházejí do ulic, aby vyjádřili svůj nesouhlas s důchodovou reformou, kterou nakonec prezident Emmanuel Macron prosadil bez souhlasu dolní komory parlamentu. Poslední slovo k platnosti normy bude mít Ústavní rada, která své stanovisko oznámí v pátek.

Penzijní reforma je podle vlády nezbytná, jinak hrozí krach důchodového systému. Kromě postupného zvýšení věku odchodu do důchodu z 62 na 64 let se má zvýšit i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze.