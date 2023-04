Francouzský ústavní soud potvrdil platnost Macronovy důchodové reformy

Členové Ústavní rady odmítli řadu vedlejších aspektů reformy, ale nezpochybnili její hlavní opatření, tedy zvýšení důchodového věku, uvádí se v tiskové zprávě rady. Odmítla jen okrajová opatření na podporu zaměstnávání starších pracovníků, neboť ta podle rady do zákona o důchodové reformě nepatří.

Proti reformě mobilizovaly odbory a opozice. V ulicích francouzských měst se v posledních měsících odehrávaly velké protesty často provázené výtržnostmi. Část veřejnosti na verdikt nečekala a i v pátek opět vyšla do ulic.

Například protestující před pařížskou radnicí drželi transparenty se slogany jako „Stávky neskončí, dokud reforma nebude stažena“. Proti demonstrantům v Lyonu policie použila slzný plyn.

Vůdkyně krajní pravice Marine Le Penová dnes v reakci na rozhodnutí rady ujistila, že osud reformy ještě není zpečetěn. „Rozhodnutí Ústavní rady možná uzavřelo institucionální fázi, ale politický osud penzijní reformy nebyl zpečetěn. Poslední slovo vždy mají lidé, je právem lidí připravovat se na změnu u moci, která bude výsledkem této zbytečné a nespravedlivé reformy,“ napsala Le Penová na Twitteru.

„Rozhodnutí Ústavní rady ukazuje, že ji více zajímají potřeby prezidentské monarchie než potřeby suverénních lidí. Boj pokračuje a musí nabrat síly,“ uvedl rovněž na Twitteru lídr krajní levice Jean-Luc Mélenchon.

Ústavní rada rozhodovala o tom, zda je reforma v souladu s ústavou. Zákon mohla schválit jako celek, schválit ho s výhradami k některým částem, nebo ho zcela zamítnout.

Zachování posunu odchodu věku do důchodu ze 62 na 64 let je vítězstvím pro prezidenta Emmanuela Macrona a vládu premiérky Élisabeth Borneové. Zákon by měl být vyhlášen během zhruba dvou týdnů. Podle televize BFM TV Macron podepíše zákon o reformě do 48 hodin.

„Ústavní rada rozhodla, že reforma je v souladu s naší ústavou. Text dospěl ke konci demokratického procesu. Dnes večer tu není žádný vítěz ani poražený,“ napsala na Twitteru Borneová.

Nezávisle na rozhodování o samotné důchodové reformě Ústavní rada zamítla návrh opozice na uspořádání referenda o zákazu posunu hranice pro odchod do důchodu. Opozice předložila další návrh o vyhlášení referenda. Ústavní rada ho má podle agentury AP přezkoumat na počátku května.