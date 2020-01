Ve Wu-chanu lidé kolabují v ulicích. Nová nemocnice musí stát do šesti dnů

„Lunární Nový rok oslavíme tady. Nemáme čas. Inspekci to tu musíme předat za šest dní,“ popisuje jeden ze stavbařů. Na západním předměstí Wu-chanu narychlo staví novou nemocnici, kde se budou léčit lidé nakažení novou formou koronaviru. Ten má na svědomí už 26 obětí.

Povzbudit má stavitele také štědrá mzda – úřady jim údajně vyplácejí třikrát víc než obvykle. Vzorem je zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 2003 v Pekingu během epidemie SARS.

Do služby Čína povolala stovky dělníků i strojů. Nová nemocnice musí stát co nejdřív. Má umět přijmout najednou až tisíc lidí, píše server South China Morning Post.

Svět tak obletěla videa cvrkotu na místě budoucí jedno- až dvoupatrové nemocnice. Ty stávající totiž nápor pacientů nezvládají. Wu-chanské nemocnice naléhavě žádají o další ochranné brýle, roušky, čepice a ochranné oděvy. A podle videa, které se objevilo na síti Weibo a brzy zase zmizelo, nemají kapacitu ani na odklízení mrtvých.

„Žena na videu říká, že se těla nechávají na nemocničních chodbách, protože lékaři se starají o ostatní pacienty,“ píše k záběrům z neupřesněné wu-chanské nemocnice uživatel, který si video stihl uložit a umístil ho na Twitter.

Huge public hygiene crisis seems to have erupted in #Wuhan. This video clip was once posted on Weibo but now deleted. The lady in the clip says dead bodies were left at hospital aisles untreated whereas doctors are taking care of other patients alongside them. #WuhanPneumonia pic.twitter.com/8ARaEHDbXC — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) January 24, 2020

Na veřejnost se dostaly také záběry nemocných omdlévajících přímo na ulici. Deník The New York Times přinesl výpovědi lidí, které přeplněné nemocnice odmítly přijmout. Jedním z nich je jedenapadesátiletý Siao Š’-ping, který měl více než dva týdny horečku a potíže s dýcháním.

V první nemocnici mu řekli, že má virózu, a poslali domů. Testy na koronavirus mu nedělali. Nevzdal to a pokračoval v objíždění nemocnic. Odmítli ho v dalších třech. Lékaři nepřijali ani ženu jedenačtyřicetiletého Cchaje Pcheje.

„Někdy se jen schovám a pláču, ale to jí říct nemůžu. Musel jsem ji ujistit, že to není ten virus. Je to velmi děsivé. Máme dítě a staré rodiče. Co když všichni onemocníme?“ naříká zoufalý muž. Vláda v pátek nařídila, že žádný pacient s horečkou nesmí být odmítnut, uvádí CNN.

Vzhledem k tomu, že zdravotníci dlouho nevěděli, jak snadno se virus přenáší, mnozí jsou nyní mezi nakaženými. Ti zdraví zase nemají dostatek ochranných pomůcek a nákaza jim stále hrozí. Úřady uvádějí patnáct nemocných zaměstnanců nemocnic.

Podle serveru South China Morning Post s odkazem na dva dobře obeznámené zdroje jich je však mnohem víc. Jediný pacient totiž údajně nakazil čtrnáct zdravotníků. „Bojíme se o nakažené kolegy, ale nám ostatním nezbývá než pokračovat v práci,“ líčí jeden z lékařů pod podmínkou anonymity.

Chceme jít domů, prosí lidé z venkova úředníka. Kvůli koronaviru uvázli ve městě:

“WE WANT TO GO HOME!”



The people in #Wuhan cry and beg the #Chinese authorities to let them go.



There is a large population that live in the countryside that have migrated to the city for work, but now wish to leave but the city has been sealed.#WuFlu #CoronaVirusChina pic.twitter.com/CSRCh9HZT6 — Arslan Hidayat (@arslan_hidayat) January 24, 2020

Do postižených oblastí se sjíždí další lékařská pomoc a v Pekingu vzniká skupina odborníků na SARS, která má boj s nebezpečným koronavirem vést. Vědci také pracují na vývoji nové vakcíny.



Kromě Wu-chanu úřady z bezpečnostních důvodů odřízly už nejméně dvanáct dalších měst. V karanténě je přes 41 milionů lidí. V epicentru nákazy zejí regály v supermarketech a stánky na trzích prázdnotou. Lidé vykoupili ovoce, zeleninu, rýži. Policie kvůli tomu dovolila vjet do města některým nákladním autům se zásobami.

VIDEO: Pro studenty z Wu-chanu zasaženého koronavirem jde život dál

Zahraniční studenti ve Wu-chanu natáčejí své výpravy do obchodů. Ceny potravin strmě vzrostly a úřady varovaly, že tvrdě zakročí proti těm, kdo „křečkují“ zboží, nepřiměřeně zvyšují ceny nebo prodávají podřadné zboží.

Guvernér provincie Chu-pej podle AP oznámil, že v hmotných rezervách je pět tisíc tun rýže, čtyři tisíce tun oleje na vaření a více než 10 tisíc tun vepřového a hovězího masa. Zaměstnanci pekingského dopravního podniku zase dostali roušky, rukavice a dezinfekční prostředky na ruce. Musí sledovat, zda někdo z kolegů nemá horečku.

Vozy metra a autobusy se dezinfikují každý den. Pekingské letiště, které je druhé nejvytíženější na světě, vyčlenilo zvláštní část pro lety z Wu-chanu s vlastním zázemím pro cestující a odbavování zavazadel.

Uzavírání celých měst do karantény může působit jako tvrdý přístup, ale jde o krok „správným směrem“, když je třeba se vypořádat s doposud málo známým virem, říká Joseph Kwan z Hongkongské vědecko-technologické univerzity. Tím, že úřady zastavily provoz autobusů a metra, přinutily lidi zůstat doma.

Snižuje se díky tomu riziko, že obyvatelé měst, kteří jsou nakažení a ještě o tom nevědí, budou šířit virus dál. „To, že něco takového mohou podniknout, zní neuvěřitelně, ale v Číně se věci vždycky nedějí tak jako ve zbytku světa,“ uvedl Kwan. „Neexistuje mnoho zemí, které by mohly udělat to, co dělají v Číně, ale z hlediska veřejného zdraví jde o kroky správným směrem,“ dodal.